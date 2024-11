El Pamesa Teruel retoma la competición con su cita ante Cisneros Alter este sábado (20:00 hora peninsular)

Este fin de semana el Pamesa Teruel Voleibol salta directamente de la jornada cuatro a la seis después de que el temporal obligara a suspender su último partido de liga, correspondiente a la jornada cinco, ante el CV Palma. En esta ocasión el equipo naranja hace su primera expedición de la temporada a Canarias para enfrentarse ante un rival directo como el Cisneros Alter Tenerife, este sábado a partir de las 19:00 horas (20.00 hora peninsular) en el Juan Ríos Tejera. En general los equipos canarios son conjuntos a tener en cuenta. Al margen del CV Guaguas, que es el gran titán de la categoría, el resto de conjuntos canarios se caracterizan por ser correosos y difíciles de vencer, por lo que las visitas al archipiélago canario son siempre exigentes y pueden salir caras si no se parte con la concentración adecuada. Asimismo, el Pamesa Teruel tiene el gran desafío de sacar su mejor versión fuera de casa, pues hasta el momento todos los partidos en los que ha actuado como visitante han terminado con derrota. “Es un partido que va a ser un punto de inflexión para nosotros porque es un rival directo, tienen la misma cantidad de puntos que nosotros, así que es importante. Espero que el equipo tenga la agresividad que demostramos esta semana en los entrenamientos para jugarle”, indicó el técnico Fabián Muraco respecto al choque.

En base a las estadísticas, el Pamesa Teruel y el Cisneros Alter, aunque los canarios cuentan con un partido más en su casillero, son dos equipos bastante parejos. Ambos figuran en la parte media de la tabla clasificatoria empatados a siete puntos. En concreto los turolenses son quintos y los canarios sextos. Asimismo, en cuanto al juego los dos conjuntos también presentan cifras similares, aunque con algunas diferencias. De esta manera, el Pamesa Teruel se presenta como un equipo algo superior en el ataque, el bloqueo y el saque, ya que cuentan con una mayor eficacia, mientras que el Cisneros Alter se presenta como un conjunto algo superior en la recepción.

Así pues, partiendo de la base de que son dos equipos muy parejos, las estadísticas colocan al combinado de Muraco algo por encima, por lo que la victoria debería estar más cerca de ellos.

No obstante, cabe destacar un pequeño factor que puede acabar siendo determinante, y es que el Pamesa Teruel se transforma fuera de casa. No es lo mismo ver a jugar al equipo de Muraco en Los Planos que verlo jugar como visitante. El nivel y el rendimiento sobre la pista es completamente diferente, y es que hasta el momento el Pamesa no ha sido capaz de exportar su gran voleibol fuera de sus fronteras. Los errores propios de los jugadores se han disparado cuando han vestido de negro y así quedó demostrado en los partidos disputados en Los Pajaritos ante Soria y en el Miquel Àngel Nadal ante el CV Manacor.

En este sentido, el cuadro naranja ha jugado un total de cuatro partidos, dos en casa y dos fuera, y los de casa terminaron en victoria, mientras que los de fuera acabaron en derrota. Además, si se observan con atención las actas de cada partido se puede apreciar que el Pamesa comete muchos más errores cuando actúa como visitante que cuando lo hace como local, lo que hace todavía más evidente que el problema no se da porque el resto de equipos estén más fuertes en su casa, sino porque el Pamesa está mucho más flojo como foráneo.

En este sentido, en el primer partido en Los Planos ante Unicaja el Pamesa tuvo 11 fallos en el saque, ninguno en la recepción y 8 en ataque, mientras que en la expedición a Soria cometió 20 errores en el saque, 4 en la recepción y 16 en ataque.

Y lo mismo ocurre con los dos últimos encuentros. En el disputado en Los Planos ante el CV Melilla el Pamesa hizo 6 faltas de saque, no tuvo ningún error en la recepción y tuvo 8 fallos en ataque, mientras que en la salida de este fin de semana a Manacor los naranjas realizaron 15 errores en el saque, 13 en recepción y 6 en ataque.

Así pues, para lograr la victoria ante Cisneros Alter el Pamesa Teruel tiene que centrarse primero en sí mismo para tratar de mantener su gran rendimiento también como visitante.

Todavía sin Tobías

El Pamesa Teruel es prudente con su líbero por el momento. Tobías empezó a entrenar de nuevo con el grupo este jueves, pero todavía no se encuentra al 100% y continúa con la rehabilitación de la mano, por lo que no jugará como líbero tampoco ante Cisneros Alter y volverá a ser Vildósola el que ocupará este rol. No obstante, Muraco quiere darle algunos minutos para que el jugador vaya recuperando sensaciones, por lo que el entrenador argentino se plantea que Tobías Scarpa pueda participar como jugador de campo.