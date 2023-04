Unidad naranja

Por

Unión e ilusión. Dos palabras que resuenan con fuerza esta temporada en el pabellón de Los Planos y que esta tarde deben conducir al equipo hacia un hecho insólito este curso: la primera victoria ante Río Duero Soria. Conseguirla supondría asegurar la competición europea del próximo año y dar un paso de gigante hacia la final del play-off. De la mano de la marea naranja, los chicos de Maxi Torcello tratarán de superar al conjunto soriano en uno de los partidos más esperados del campeonato.



Misma sensación que aquel 26 de febrero en el que el bloque naranja regresó a una final copera tras varios años. La mezcla entre ganas y nerviosismo hace indicar que esta tarde Los Planos acogerá una cita de las grandes. El Pamesa Teruel afronta el primer partido de la semifinal por el título con sed de venganza. Los de Torcello no han sido capaces de superar al Río Duero Soria esta temporada y además recuerdan que el último enfrentamiento dejó premio, en forma de Copa del Rey, para los de Los Pajaritos.



Ante las adversidades, el equipo naranja ya ha demostrado en varias ocasiones esta temporada que la unión es el mejor de los antídotos. Esta tarde, plantilla, cuerpo técnico y afición volverán a ensamblar fuerzas para dar un primer salto hacia la final.



Aharón Gámiz, capitán del bloque turolense, confía en la garra del equipo junto al poder de la hinchada:“Lo afrontamos con muchas ganas. Creo que Los Planos se va a poner bonito, como siempre, pero mañana es una ocasión especial. Tenemos ganas de revancha por lo que paso en la final de Copa”.



Sin embargo, el líbero y el resto de sus compañeros saben que el triunfo no será sencillo de conseguir, por lo que deberán “luchar hasta el final”. A lo largo de la temporada, el bloque dirigido por Torcello ha sacado a relucir su mejor versión en los partidos de mayor exigencia, por lo que esta tarde se espera ver al mejor Pamesa en Los Planos. “Creo que hemos demostrado todos que no nos hacemos pequeños en este tipo de partidos y que al final tenemos ese ADN”, comentó Aharón Gámiz al término del entrenamiento de ayer en Los Planos. Las claves del encuentro En la sesión preparatoria, Maxi Torcello quiso repasar algunas de las cuestiones fundamentales para poder hacerle daño al conjunto de Alberto Toribio. Después de haber disputado tres encuentros esta temporada, el técnico argentino tiene bien estudiado a su rival de esta tarde, por lo que conoce cuáles son sus debilidades, pero sobre todo sus fortalezas. “Ellos son un equipo muy ordenado. Juegan mucho por las bandas y nosotros tenemos que intentar pararlos más de lo que estamos haciendo en los últimos partidos. Además, tienen dos o tres grandes sacadores que, a parte de pegarle duro, tienen poco error. Tenemos que controlar un poquito más ese tipo de saque y poder rotar antes para que pierdan ritmo en esa faceta”, explicó el capitán naranja.



Con un oponente de esas características, el Pamesa Teruel también deberá tirar de unión sobre el parqué. Los pupilos de Torcello tendrán que evitar dejar huecos y atacar de manera orquestada para provocar errores al otro lado de la red. Para ello, la confianza puede ser clave. Aharón Gámiz, como jugador con más partidos de la plantilla, hará de líder de un equipo unido, tanto dentro como fuera de la pista. El capitán quiere que sus compañeros “confíen los unos en los otros, porque es lo que nos está haciendo ganar los partidos importantes y que disfruten de la gente que va a estar aquí animando seguro”. Solo un objetivo en mente A pesar de que la posibilidad de jugar en Europa la próxima temporada es cuanto menos suculenta, los turolenses tienen claro que no es momento de pensar en el futuro: “Lo que tenemos claro es que debemos pensar solo en pasar la eliminatoria, llegar a otra final de liga y en derrotar a Soria”.



De hecho, conseguir el billete para la final del play-off permitiría cumplir el objetivo interno que se marcó la plantilla a principio de temporada: “Nos marcamos el objetivo a principio de temporada que era estar en las finales de todas las competiciones que jugáramos y lo tenemos ahí. Estamos a un paso de otra final”.