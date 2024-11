Pamesa cambia el partido por sesiones intensas de entrenamiento

No ha habido partido, Pamesa se ha visto obligado a parar, a no competir este fin de semana a causa del temporal que ha dejado en tierra a su rival en esta quinta jornada, CV Palma. Los baleares no pudieron encontrar la forma de desplazarse a Teruel de manera segura, y en estos días ambos clubes junto con la Federación Española de Voleibol están buscando la fecha más adecuada para recuperar el partido aplazado.



Así que, mientras los despachos van funcionando, el equipo mantiene dinámica de trabajo. El parón obligado acentúa la agenda preparatoria de los naranjas, a los que Fabián Muraco dará día de descanso este domingo para volver a la dinámica de entrenamientos a partir de este lunes. El sábado hubo sesión intensiva, más de tres horas de preparación técnica y táctica así como trabajo físico con pesas, con el objetivo de mantener tensión a pesar de que el partido no se disputó.



La planificación del equipo se va a fijar en el siguiente partido programado, la visita de Pamesa a Cisneros, otro largo viaje a las islas Canarias. El parón le va a servir, en cualquier caso, al líbero argentino Tobías Scarpa, que todavía deberá esperar unos días más para reaparecer en las canchas con el Pamesa Teruel Voleibol, toda vez que la lesión que se produjo en la mano en el enfrentamiento de hace dos jornadas en Superliga ante Grupo Herce Soria todavía no ha terminado de curar.



Progresa, la evolución es positiva tal y como señalan desde el club naranja, pero no lo suficiente como para que pudiera haber vuelto a jugar ante CV Palma. Con el partido aplazado, es bastante factible que al final la reprogramación del partido permita a Scarpa no perderse más duelos.

Resto de la jornada

Todo ello en una jornada de Superliga que agenda un derbi grancanario entre Grupo Rafael Afonso San Roque y el líder CV Guaguas, con favoritismo visitante. Presumía la Federación máxima igualdad en el choque entre Conectabalear CV Manacor y Cisneros Alter Tenerife, y en efecto el partido se fue a un quinto set que se llevaron los baleares in extremis.



Al fin y al cabo, jornada marcada por la dana, que implicaba también el aplazamiento del choque en Valencia entre UPV Léleman Conqueridor y CV Melilla, y el de Instercap Asisa Tarragona SPSP y Unicaja Costa de Almería, aparte del partido de Pamesa. Antes del comienzo de cada encuentro, se mantiene un minuto de silencio en homenaje y para honrar la memoria de las víctimas de las riadas en la capital levantina, ya por encima de las doscientas.