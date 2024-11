Tercera derrota consecutiva de Pamesa Teruel, que no puede con un Léleman muy superior (1-3)

Por

Regresaba Pamesa al calor del hogar, a Los Planos, tras las dos derrotas consecutivas que sufrió en los dos anteriores encuentros de Superliga, sendos desplazamientos a Baleares y a Canarias de donde no pudo amarrar un solo punto. Y tampoco lo ha logrado esta tarde de sábado en el partido solidario, el abrazo deportivo que Teruel le ha dado a Valencia en solidaridad por los afectados de la gota fría de hace algo más de dos semanas. Visitaban los representantes levantinos del vóley nacional, UPV Leleman. Proyecto grande el de este año.



Arrancaron con pereza, bien es verdad. Cabe decir que entró bien al partido el cuadro naranja a base de saque profundo y defensa aguerrida. Léleman reaccionó, empatando a mediados de la manga y logrando después ponerse por delante para armar un 14-17 que amenazaba el marcador. Pero los turolenses no bajaron los brazos y en un final de set impecable, sostenido en el saque de Urchevich y Vildósola acompañado por los puntos de Petar, dieron la vuelta a esos tres tantos de ventaja valenciana (14-17) hasta el 25-21 definitivo.



A partir de aquí, lo que quiso Valencia. Apretó filas, armó y coordinó bien el bloqueo, se subió a lomos de Pernambuco, y todo lo que pasó fue un paseo militar de Conqueridor hasta el triunfo final en menos de dos horas. En el segundo set, Léleman Conqueridor llegó al ecuador arriba en el electrónico. El ataque local funcionaba peor que en el anterior set y la renta visitante cada vez iba aumentando más, llegando a tener un +6 a favor del conjunto valenciano, 13-19. Pese a que el Pamesa intentó reducir la distancia no fue suficiente, 20-25 para el empate del choque.



No cambiarían las tornas en la tercera manga, con los mudéjares cada vez más cansados y con más problemas en la defensa y en la lucha contra el bloqueo valenciano. El equipo visitante comenzó mejor, consiguiendo un cómodo colchón que le permitió no sufrir durante la misma. Pese a los esfuerzos del equipo local, que intentó reaccionar mediante cambios estratégicos y buscar puntos desde el bloqueo, no lograron detener la fluidez ofensiva del rival, que junto a la efectividad en el remate permitieron a Léleman Conqueridor mantener la ventaja hasta cerrar el set cómodamente, 17-25.



El cuarto set comenzaba con gran intensidad, reflejando un marcador igualado entre ambos equipos, pero poco a poco los de Valencia logran tomar la delantera consiguiendo romper la igualdad inicial y una ventaja de 5 puntos. El equipo local no bajó los brazos, pero no logró reducir la ventaja conseguida por los visitantes que se llevaron la manga y el partido 19-25. Tercera derrota consecutiva de Pamesa, que le mantiene cerrando las posiciones de acceso a Copa del Rey, pero con la obligación de amarrar los dos próximos partidos en casa ante Palma y en Lugo el próximo fin de semana.