Un Pamesa Teruel con dos caras afronta su reto más exigente

Tres inferiores y uno superior

Primera prueba real

El Léleman Conqueridor Valencia es el primer rival del Pamesa Teruel. Léleman

El club pondrá un autobús para que la afición viaje a Valencia

Los otros rivales a batir

La pretemporada ha llegado a su fin y la competición echará a rodar el próximo fin de semana. El Pamesa Teruel afronta el gran desafío de mejorar los resultados del pasado curso después de vivir una auténtica renovación tanto en la plantilla como en el banquillo. Lo hará después de completar una pretemporada sin demasiadas exigencias que ha permitido descubrir las fortalezas del equipo, pero también las debilidades. El bloque naranja tendrá la primera prueba de fuego el sábado ante el Léleman Conqueridor Valencia. Un partido que servirá para ver si la preparación de cara a este nuevo desafío ha sido suficiente o si, por el contrario, se ha quedado algo corta con vistas a una Superliga de mayor nivel. Los muchachos de Maxi Torcello han sido capaces de ilusionar ante rivales de menor entidad, pero no han logrado dar la talla ante el único contrincante de cierto nivel con el que se han visto las caras, el Río Duero Soria.Los turolenses lograron vencer mostrando un buen nivel al recién ascendido Barça Voleibol en el partido más completo de la pretemporada del renovado bloque dirigido por Maxi Torcello. Ese fue el único rival de su misma categoría al que lograron derrotar en la preparación de la nueva temporada, ya que los otros dos compromisos, contra el SPSP Tarragona y contra el CV Zaragoza, fueron ante equipos de Superliga 2. La pretemporada arrancó con una visita a Soria muy marcada por las ausencias de varias piezas importantes en el esquema del técnico argentino que ha cogido las riendas de al entidad turolense este año. En ese primer compromiso, el Pamesa Teruel mostró una imagen combativa pero insuficiente. Los turolenses cayeron por 3-1 después de llevarse la primera manga y forzar el desempate en los dos últimos sets. El duelo, con un Teruel bajo mínimos, resultó ser más igualado que el que se disputó en Los Planos el pasado sábado en la presentación del equipo. El Río Duero Soria pasó por encima del equipo naranja sin ninguna piedad y dejó ver las principales carencias del nuevo proyecto turolense. Con la preparación llegada a su fin, el Pamesa Teruel Voleibol comprobará si la exigencia de su pretemporada ha sido suficiente para afrontar el verdadero desafío de mejorar los resultados de la campaña anterior en una Superliga en la que la dificultad será elevada.El sábado será la primera prueba seria del campeonato en una visita a Valencia que el año pasado el conjunto turolense fue capaz de resolver sin apenas despeinarse. Sin embargo, el equipo valenciano sorprendió a los de Miguel Rivera en Los Planos con una remontada que anunció la crisis por la que pasaba el equipo naranja. En el estreno liguero de este año, el bloque de Maxi Torcello se encontrará con un rival que también se ha reforzado y al que la pretemporada también le ha permitido demostrar tanto sus virtudes como sus carencias. El equipo, que vivirá su segunda temporada en la máxima categoría del voleibol nacional, se proclamó campeón de la Copa Comunitat Valencian al vencer sus tres partidos contra rivales de menor categoría. Además, el cuadro dirigido por el también argentino Fabián Muraco venció al Barça Voleibol durante su preparación. Pese a ello, el equipo valenciano acumuló dos derrotas en su particular stage por tierras portuguesas en el que se enfrentó al Benfica y al Sporting de Portugal, aunque dejó buenas sensaciones en ambos compromisos.El Pamesa Teruel Voleibol quiere ir de la mano de su afición en la ilusionante temporada que comienza el sábado. El club, que se estrena en la Superliga ante el Léleman Conqueridor Valencia, dará la posibilidad a sus aficionados de viajar para estar al lado del equipo. La entidad naranja pondrá un autobús para que los seguidores del equipo puedan viajar a Valencia junto al conjunto dirigido por Maxi Torcello.Todos los interesados pueden hacerse con el billete para disfrutar de la primera jornada de competición en la sede del club desde hoy y hasta el jueves en horario de 19:00 horas a 21:00 horas. El precio es de 20 euros para socios y 30 euros para no socios e incluye el viaje en autobús más la entrada para el duelo.A partir del sábado, los hombres de Torcello deberán mostrar su mejor versión para dar la talla en una Superliga que promete emociones fuertes con equipos muy potentes. El Melilla demostró que lo visto el pasado año no fue un espejismo al hacerse con el primer título de la temporada ante un Unicaja Costa de Almería que llegaba a la Supercopa después de completar una buena pretemporada con una plantilla espectacular. Por su parte, el Guaguas parece querer olvidar el tropiezo del curso pasado y ha cuajado una pretemporada soberbia, que culminó con una victoria por 3 a 1 ante el Herrsching Volley. El cuadro canario empezará fuerte la competición viajando hasta Soria para verse las caras con un Río Duero que ya demostró en Los Planos que puede estar en la pugna por los puestos de arriba de la clasificación. Por su parte, Manacor y Palma se vieron las caras un par de veces con una victoria para cada uno y parece que también pueden estar en la pelea con el Teruel por mejorar la temporada anterior. El Arenal Emevé también mostró una notable mejoría durante la preparación de la temporada. El conjunto gallego consiguió vencer al Rotogal Boiro Voleibol y al recién ascendido Voley Textil Santanderina en un torneo de preparación. Entre los equipos del norte, el Rotogal Boiro también se llevó un disputado duelo ante el San Sadurniño y el Textil Santanderina venció al San Sadurniño pero cayó por un contundente 3-0 ante el Río Duero Soria en el segundo duelo de pretemporada.