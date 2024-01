El Pamesa Teruel cae eliminado en los cuartos de la CEV Challenge Cup ante el Akaa (3-1)

Por

El Pamesa Teruel se despidió de la CEV Challenge Cup con derrota en tierras finlandesas, pese a intentar ejecutar una épica remontada en el segundo y tercer set. Los de Maxi Torcello volvieron a ser superados por el Akaa en la primera manga, pero mostraron su mejor versión para mantenerse con opciones en el segundo periodo. Los turolenses buscaron la machada en el tercer set, pero en un abrir y cerrar de ojos perdieron la ventaja inicial y pusieron el punto final a su aventura continental (3-1).



El encuentro comenzaba con el Akaa envalentonado por los ánimos de su afición y el Pamesa Teruel viéndose capaz de darle la vuelta a la eliminatoria. De hecho, los de Torcello sumaban los primeros puntos de la tarde sin apenas dejar que sus rivales se hubieran colocado sobre la pista del Viialan Liikuntahalli.



El equipo naranja sabía que en Los Planos le había dejado demasiada comodidad a un oponente al que le sobraba con encontrar un mínimo espacio para encadenar buenas dinámicas anotadoras. Ese era el primero de los muchos objetivos que debía cumplir el equipo turolense si quería soñar con las semifinales. Parecía cumplirlo durante los primeros compases, en los que el marcador solo se movía uno o dos puntos a favor de los locales, pero se le volvía a poner cuesta arriba a medida que Smidl, el opuesto checo del Akaa, entraba en calor.



Al igual que sucedió en Los Planos, el principal referente ofensivo de los del Norte de Europa se echó al equipo a la espalda para conseguir un buen parcial de 5-0 que obligaba a detener el encuentro a Maxi Torcello (13-7). Los visitantes, que se repartían los puntos entre todos los hombres de ataque, trataban de igualar fuerzas tras la pausa, pero el Akaa ya había tomado la iniciativa. Su servicio ponía en apuros a la recepción naranja, que contemplaba como la ventaja se iba agrandando cada vez más. Fue justo antes de alcanzar el punto veinte cuando Torcello decidió detenerlo de nuevo en busca de una solución desesperada para salvar un primer set que había comenzado bien, pero que se había ido torciendo a medida que iban pasando los minutos (19-11).



Pero el nuevo tiempo muerto tampoco sirvió para darle un vuelco a la manga. De hecho, fue el Akaa el equipo que sumó otros tres tantos consecutivos, que colocaban al Teruel en la cuerda floja. Con diez de diferencia en el marcador, el Pamesa siguió sin encontrar su mejor versión en la red y su oponente aprovechó para poner pie y medio en las semifinales de la CEV Challenge Cup (25-14).



En busca de lo imposible



Los turolenses parecían saber que la remontada era cuestión casi imposible, pero se resistían a dejar de creer. De hecho, tras un inicio de set complicado, los de Torcello sumaban dos puntos seguidos y ponían el empate a tres en el electrónico. Las tablas se mantenían durante las siguientes rotaciones de saque, lo cual era una buena señal para el equipo naranja (5-5). De hecho, el Pamesa lograba adelantarse por primera vez en toda la eliminatoria gracias a un par de buenas acciones de Mariano Vildósola, que, de paso, servían para insuflar esperanza (8-9).



Sin embargo, los finlandeses no dejaban escaparse a los aragoneses, que punto a punto iban encontrando su mejor versión sobre el parqué. Con un parcial de 0-3, el equipo de Torcello forzó el primer tiempo muerto de sus rivales y llegó de la mejor manera posible al ecuador de la segunda manga (11-13). Las fuerzas volvían a equilibrarse de nuevo con un Akaa sólido en la red y un Pamesa algo menos acertado en ataque. Sin embargo, el segundo set había tomado un color mucho más naranja que azulón. Los de Torcello eran conscientes de ello y querían aprovecharlo para poner el empate y confiar en la épica.



La mejora en el servicio y un buen parcial de cuatro puntos llevó al bloque turolense a acariciar la veintena, con su oponente a tres de diferencia. El equipo estaba mostrando su mejor versión justo cuando más la necesitaba y eso se estaba reflejando en el marcador. Era el momento de cerrar el set y empezar a creer (18-20).



En la recta final, el Pamesa no se dejó llevar. Áxel Téllez, Vildósola y Zelayeta encabezaron la anotación naranja y el equipo encadenó otro gran parcial que le llevó al borde del empate. Los finlandeses consiguieron reducir la renta hasta los tres puntos, pero el Pamesa estaba empeñado en sobrevivir en la competición europea y, tras un tiempo muerto de Torcello, cerró la manga, con un bock out forzado por Zelayeta, con un resultado de 22-25.



Licencia para creer



Después de un primer set complicado, el Pamesa Teruel había sido capaz de reponerse y sacar su mejor juego para poner la igualada en el marcador. Aunque el equipo todavía tenía un largo camino por delante, la reacción dejaba buenas sensaciones en el bando turolense. Todavía había opciones de firmar una machada solo a la altura de los mejores. El tercer set era vital.

El equipo anotó el primer punto con un buen remate de Vildósola e hizo crecer la tensión en el pabellón finés, que se hizo más notable cuando subió al electrónico el 1-3 favorable a los de España. Los de Torcello le habían tomado la medida al servicio local y ya no sufrían tanto a la hora de recibir, por lo que podían elaborar mejor sus ataques para superar al muro que el Akaa mantenía en la red y que seguía sumando puntos, aunque no con tanta facilidad como en la primera manga (3-5).



No obstante, el bloqueo turolense también empezó a generar muchos problemas al otro lado de la red. Tanto Xavi Fresquet como Áxel Téllez se mantenían firmes ante los potentes remates de Smidl y compañía. Lo que unos minutos antes era penumbra ahora empezaba a ser luz, ya que en otro arranque de confianza el Pamesa Teruel se granjeó una renta de cinco puntos y puso encima de la mesa sus credenciales para estar en la siguiente fase (5-10).



La reacción finlandesa no tardó en llegar. Parcial de cuatro puntos consecutivos y de nuevo a tiro de piedra de un Pamesa Teruel que no entiende de rendición. Maxi decidió detenerlo para que los suyos no se vinieran abajo. Tocaba aguantar (9-10). El tiempo muerto no pudo poner pausa a la buena racha anotadora del bloque local, que logró darle la vuelta al marcador.



Los aragoneses solo pudieron sumar un punto por los seis que consiguieron los de Akaa, en un parcial que volvió a poner la clasificación complicada para los de Torcello (15-11). La diferencia se redujo a tan solo dos unidades y los turolenses volvieron a confiar en sus posibilidades, pero en un abrir y cerrar de ojos el Akaa se plantó en los veinte puntos y dejó sentenciada una eliminatoria en la que el Pamesa apuró sus opciones hasta que no le dio para más (25-16).



Escasa trascendencia



La cuarta manga se convertía en intranscendente, después de que el Akaa ya hubiese conseguido cerrar su clasificación para las semifinales. El Pamesa saltaba de nuevo a la pista con los jugadores menos habituales, pero sin la motivación que le había llevado a pelear los dos sets anteriores y eso pronto se hacía patente en el resultado. Torcello detenía el encuentro con un 9-3 favorable a los de Finlandia.



En la reanudación del choque, los aragoneses redujeron diferencias y se colocaron a una distancia de tres puntos, pero la victoria seguía quedando lejana. Finalmente, en un par de arreones, el Akaa dio por finiquitado el encuentro y la aventura del Pamesa Teruel por el Viejo Continente (25-18).