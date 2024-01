El Pamesa Teruel forzará la épica en el partido de vuelta ante el Akaa (17:30)

Por

La esperanza es lo último que se pierde. Después de lo que ocurrió en el partido de ida de los cuartos de final de la CEV Challenge Cup, que se celebró el jueves pasado en Los Planos, y en el que los de Maxi Torcello se vieron superados en todos los sentidos y salieron derrotados por un claro 0-3, para muchos la eliminatoria ya está decidida, puesto que deben forzar el set adicional y llevárselo para pasar a semifinales, sin embargo, para los naranjas, todavía hay mucho que decir en este partido de vuelta que será a las 18:30 hora local, es decir a las 17:30 hora española: “Confianza por pasar seguro. El nivel es bastante más parejo de lo que vimos en la ida y la confianza no la perdemos nunca. Es un bonito objetivo por el que pelear, así que seguimos con mucha fe”, comentó al respecto el técnico del Pamesa Teruel Voleibol, Maxi Torcello.



El partido de ida dejó un sabor amargo. Los turolenses afrontaban el encuentro con ilusión y ganas por dar un pasito más en la historia del Pamesa Teruel Voleibol y meter al equipo en unas semifinales de una competición europea por primera vez. Sin embargo el destino tenía otros planes para ellos y les tocó sufrir una cruel derrota: “En la ida no funcionó el equipo como esperábamos, nos apretaron mucho con el saque y ahí es donde no estuvimos muy finos. Nos vimos superados en todo momento”, admitió Maxi.



Pese a ello, a los naranjas en ningún momento se les ha pasado por la cabeza tirar la toalla: “Afrontamos el partido con confianza porque sabemos que podemos ganarles. Creo que el nivel entre los dos equipos no es tan diferente como se vio en el partido de ida. Así que, ajustando algunas cositas, se puede competir de igual a igual”, expresó Torcello. Condiciones adversas Por si fuera poco el importante partido que tienen por delante, esta semana a los integrantes del Pamesa Teruel les ha tocado vivir una semana ajetreada con muchos viajes y movimientos y con algunas alteraciones trascendentes que podrían pasarles factura: “Tuvimos una semana de mucho desplazamiento, con una diferencia de temperatura terrible. Aquí el martes por la noche hicieron -25 grados, por lo que sales a pasear o a dar una vuelta y te congelas”, declaró Maxi. Algo que todavía será más adverso cuando se desplacen a Canarias para el siguiente partido de la Superliga: “Cuando vayamos para Canarias van a ser casi 40 grados de diferencia porque vamos a estar seguramente a 20 grados y pasar de -20 grados a 20 grados también va a ser un poco extraño”, añadió.

No obstante, Maxi espera que estas circunstancias no les terminen penalizando: “Ya veremos si nos pasa factura o no. Esperemos que no, que podamos ir descansando bien y gestionando bien los entrenamientos para llegar de la mejor manera. Los viajes siempre fatigan mucho, pero esperemos que se note lo menos posible” esgrimió.



Por el momento, los naranjas no acusan estas vicisitudes, y es que se encuentran fuertes y dispuestos para el encuentro: “Los entrenamientos están yendo bien. Creo que moralmente estamos bien porque tuvimos un buen partido el sábado. Venimos de haber cambiado esas malas sensaciones del jueves pasado contra Akaa y salimos reforzados”.



Asimismo, los del Pamesa no cuentan con ningún lesionado para esta cita, además de la importante baja de Víctor Méndez que no podrá pisar las pistas hasta febrero. Más experiencia En el partido de ida, pese a que los naranjas habían realizado un profundo trabajo de documentación y estudio de su rival, los de Torcello se vieron las caras ante un equipo completamente nuevo para ellos, ya que nunca se habían enfrentado. Sin embargo, ahora cuentan con la información de lo que ocurrió en el partido de ida para usarla a su favor y tratar de llevarse la eliminatoria.

En este sentido, las claves para Maxi pasan por “ajustar nuestra recepción y cubrir mucho las zonas donde ellos sacan mejor”.



También será importante mantener la concentración en el saque, ya que “en la ida tuvimos un exceso de errores que se acumularon en el primer set, donde fallamos seis saques, y ahí perdimos un poquito el rumbo”, explicó el entrenador.



Asimismo, otro punto a tener en cuenta para Maxi es el bloqueo, ya que en la ida “ellos pasaron muy bien con balones incómodos”, por lo que también tratarán de hacer cambios en esta faceta del juego para “controlarlos mejor”.



Por último, para Maxi otro aspecto fundamental pasa por saber manejar la presión para “seguir peleando, aunque nos saquen un punto de diferencia y nos veamos abajo en el marcador”. Set de oro Para poder llevarse la eliminatoria a los naranjas no les basta con ganar el partido, si no que tienen que forzar el set adicional y llevárselo para pasar a las semifinales. Sin embargo, a la entidad naranja el set de oro es lo que menos les preocupa: “Si se logra el primer objetivo, que es llegar al set adicional, ese set va a ir solo me parece”, comentó el preparador argentino al respecto.



Así pues, los guerreros del Pamesa ya están preparados y dispuestos para invocar a la épica y conseguir darle la vuelta a la tortilla en lo que sería “un sueño tanto para el club como para los jugadores y para el cuerpo técnico