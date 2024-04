El Pamesa Teruel se proclama campeón de Aragón en categoría juvenil

Por

El Pamesa Teruel juvenil se proclamó ayer campeón de Aragón de su categoría tras vencer de manera solvente al CV Zaragoza en la final disputada en el Pabellón de Los Planos a partir de las 18:30 horas, ccon un resultado final de 3-0. De esta manera, los turolenses se aseguraron su presencia en el Campeonato de España juvenil que tendrá lugar durante el mes de mayo en Madrid.



Los de la capital Mudéjar arrancaron el partido mostrando su dominio, de esta manera, resolvieron el primer set con nueve puntos de diferencia (25-16). En el segundo set, los zaragozanos apretaron un poco más y consigguieron igualar algo más la contienda, pero no pudieron evitar que el segundo parcial cayera también del lado naranja (25-22). En el tercero se mantuvo esa igualdad. Los zaragozanos trataron de estirar el partido lo máximo posible, pero los turolenses decidieron finiquitarlo en tan solo tres sets. De esta manera, el tercero también se resolvió de manera favorable para los anfitriones (25-22).



Con este resultado los juveniles del Pamesa se impusieron en el campeonato regional y estarán presentes en el nacional de mayo. Durante el día de este domingo será el turno de las chicas, que disputarán la final four de la liga 2023-24 de Primera División Autonómica Juvenil Femenina de Voleibol. En esta eliminatoria estarán presentes también el CV Zaragoza, el CV Alcañiz y el CV Kasalkas. Tres de los cuatro equipos presentes serán turolenses. Ferrández, en prelista de la selección Por su parte, en categoría senior masculina, la selección española masculina de voleibol inicia nueva etapa con el exjugador José Luis Moltó al frente y con una cita importante en el horizonte inmediato, la European Golden League que comienza en mayo. Poco más de dos semanas para volver al trabajo colectivo con este primer reto a la vista, para el que ya se conoce la lista de 24 jugadores seleccionables para el primer periodo de trabajo y preparación previa a su participación en la Liga Europea, que comenzará a mediados del mes de mayo.



Con José Luis Moltó ya al frente del grupo, los RedLynxes se concentrarán el 29 de abril en Guadalajara. La convocatoria definitiva se publicará al finalizar los partidos de Semifinales de Playoffs de la Superliga Masculina. Y en la prelista hay un integrante de la plantilla del Pamesa CV Teruel que acaba de finalizar su temporada eliminado en cuartos de final por el título de Superliga. Se trata de Emilio Ferrández, representante de un grupo en el que ya no estará Rubén Lorente, el siguiente referente más cercano vinculado a Pamesa, que ya ha anunciado que no sigue. Otros ex también están en esta prelista, por ejemplo Rubén López o el mismo Andrés Villena.



Tras unas primeras semanas de concentración en La Alcarria, a las que se irán incorporando jugadores poco a poco, conforme vayan finalizando sus compromisos con sus respectivos clubes, el equipo nacional se estrenará en la Liga Europea en Portugal, concretamente en Loule, los días 13 y 14 de mayo, plantando cara a Luxemburgo y al anfitrión. Más tarde, volverán a territorio nacional, a Gijón, al Palacio de Deportes La Guía, para medirse ante Estonia y Finlandia en el segundo fin de semana de competición, los días 24 y 26 de mayo. Finalmente, la Selección Masculina Absoluta pondrá rumbo a Croacia para cerrar esta fase.



José Luis Moltó está acompañado por el cuerpo técnico que conforman Alexis González como asistente, Daniel Pérez como preparador físico, el fisio turolense Diego Plumed y la médico Manuela González.