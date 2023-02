Victoria aplastante del Pamesa Teruel Voleibol en su visita a Manacor (0-3)

Por

El Pamesa Teruel aterrizó en Manacor para disputar la última prueba de los naranjas antes de la Copa del Rey. Ante ellos tenían al CV Manacor en una cancha que siempre resulta complicada. Sin embargo, pese a tener todo en contra, nadie pudo poner freno a la apisonadora llamada Pamesa Teruel, que realizó un partido muy completo en todas las facetas del juego y terminó sellando una victoria cómoda por 0-3.



Desde el primer momento el Pamesa Teruel avisó de que el partido iba a ser complicado para los manacorenses. Pernambuco fue el encargado de acometer la primera estocada. Los manacorenses pusieron el balón en juego y, en la posterior réplica turolense, el opuesto brasileño machacó la defensa rival para apuntar el primer punto favorable a los naranjas, que, en esta ocasión, vestían de negro.



Los de Maxi Torcello arrancaron el encuentro con la misma dinámica que en los últimos dos partidos. Concentrados y sin conceder. Así, en los primeros instantes consiguieron llevar el marcador al 4-9 sin demasiados problemas.



Los baleares lo intentaban y conseguían sumar un punto a su favor, colocando el 5-9. No obstante, el Teruel era una apisonadora y poco o nada podían hacer sus rivales. Las caras de los manacorenses lo decían todo, y es que se mantenían incrédulos y frustrados ante la increíble defensa que estaba planteando el conjunto de Maxi Torcello, pues los balazos vestidos de rojo no conseguían romper el muro naranja, mientras el marcador se iba al 9-17 y dejaba una buena ventaja para los turolenses.



Con esta diferencia considerable en el marcador, los visitantes consiguieron ganar la primera batalla psicológica, pues los manacorenses no eran capaces de responder para salvar el primer set, y, con ello pintaron el primer set de naranja con un resultado final de 16-25.

El segundo set arrancó de nuevo con la dominancia turolense. Con un Pernambuco excelso en el ataque y una defensa infranqueable en la red, los naranjas consiguieron llevarse los primeros puntos de este segundo set para tomar la iniciativa. A ello se le sumó un saque sublime que castigaba el punto más débil de los baleares, la recepción, y dejaba el marcador en un 3-8 favorable para los naranjas.



En esta ocasión, los del CV Manacor no se rindieron tan fácil y consiguieron reaccionar con varias jugadas acertadas en ataque, que les permitió reducir distancias y situarse a tan solo un punto por debajo de los turolenses (8-9). Sin embargo, la reacción manacorense terminó siendo un espejismo, pues esto no hizo más que despertar la furia turolense. Así, los de Torcello consiguieron poner de nuevo tierra de por medio y aproximarse al psicológico punto veinte. Hacia el final del set, los manacorenses volvieron a apretar para dificultarle las cosas a los de Teruel, pero, de nuevo, el esfuerzo fue en balde. De este modo, al final del segundo set el luminoso lució un 19-25 favorable a los naranjas.



Con el conjunto balear más metido en el partido, el tercer set arrancó más reñido con dos puntos para los locales y tres para los visitantes en los primeros compases de este set, pero poco a poco la tónica volvió a ser la de los sets anteriores. Los turolenses volvieron a abrir distancias y enfilaron ya la recta final del partido. Finalmente los turolenses cerraron el set con un marcador de 12-25 y certificaron la victoria por 0-3.