El Pamesa Teruel Voleibol cierra una puerta pero abre una ventana

Por

Con la eliminación por parte de Río Duero Soria del Pamesa Teruel Voleibol en las semifinales de los play-offs por el título de la liga, la entidad naranja cierra la temporada 2022-2023 sin títulos, pero con la hoja de ruta definida de cara a las próximas campañas para volver a ocupar los escalones más altos del voleibol nacional.



Al principio del curso Maxi Torcello llegó con una idea fija en su cabeza: hacer olvidar el año anterior rápidamente y devolver la ilusión a Teruel. Pese a que el inicio no fue fácil, ya que el equipo era todavía un prototipo, poco a poco Torcello fue fabricando un grupo con hechuras de campeón, en el que lo único que faltó fue la regularidad. Los chicos de la entidad naranja demostraron en varias ocasiones que estaban cerca de ser el equipo que tanto representó y que tantas alegrías trajo a la ciudad de Los Amantes, sin embargo, las desconexiones por momentos fueron las que terminaron lastrándolos.



Con todo y con eso, la entidad naranja consiguió cerrar un año decente, alcanzando el tercer puesto en la liga regular, llegando a la final de la Copa del Rey y llegando también lejos en los play-offs por el título de la Superliga Masculina, donde logró alcanzar las semifinales. Unos resultados que, pese a no ser los habituales de este equipo, abren un hueco a la esperanza y a la ilusión. Liga de crecimiento A lo largo de este año el Pamesa Teruel ha pasado por varias fases. Comenzó algo titubeante, con un proyecto todavía en el chasis. Fruto de ello, los primeros resultados fueron adversos. En este sentido, los dos primeros partidos se resolvieron con dos duras derrotas ante el Léleman Conqueridor Valencia y el Río Duero Soria. Sin embargo, a medida que Torcello iba cogiendo más confianza al frente de la nave naranja, los chicos fueron cogiendo también mayor confianza en la pista. Con ello llegaron lo buenos resultados y la entidad naranja comenzó a lindar entre la segunda y la tercera posición de la tabla clasificatoria.



En enero regresó la versión más irregular del club naranja, y es que, durante la mensualidad inaugural de 2023, perdieron un total de tres puntos ante Río Duero Soria, un set ante Melilla Sport Capital, un punto ante CV Palma y otro set ante el penúltimo clasificado, el Textil Santanderina. Unos resultados que los dejaron más cerca del bronce que de la plata, incluso los hicieron caerse del podio durante una jornada.



No obstante, en el tramo final de la temporada regular, los turolenses volvieron a apretar, llegando incluso a tener opciones de volver a pelear por el segundo puesto, pero, finalmente, terminaron en el último escalón del podio, por detrás de un Río Duero Soria imperial.



Para más inri, los de Toribio se ensañaron con el Pamesa Teruel, y es que no les valió con quitarle la segunda plaza en la liga regular, sino que también fueron los que apearon a los naranjas de los play-offs por el título el pasado fin de semana, después de que los de Torcello superaran a Unicaja en los cuartos. Así pues, los turolenses se convirtieron en la víctima favorita de los sorianos.

Pese a ello, como nota positiva, por méritos deportivos el Pamesa Teruel se ha ganado jugar en Europa el año que viene, lo que aún está por determinar es si será en la CEV o en la Challenge Cup y encontrar la fórmula de viabilidad económica. Regreso a una final en la Copa En el torneo del KO el Pamesa Teruel explotó la que puede que haya sido su mejor versión de la presente campaña. Cualquier error podía mandarlos a casa, pero los embajadores del Torico se crecieron ante la presión. De esta manera, solo el Río Duero Soria pudo vencer a los naranjas en la final, ni siquiera el todopoderoso Guaguas fue capaz de tumbarlos, pues estos fueron eliminados por los de Torcello en las semifinales. Así pues, aunque supo a poco, los turolenses se hicieron con un meritorio subcampeonato.



En resumen, esto ha sido todo para el Pamesa Teruel esta temporada. Para algunos será suficiente, para otros no tanto, pero es lo que tiene el deporte, y es que a veces es cruel, pues, en ocasiones, a pesar de todo el esfuerzo y todo el cariño que depositas en un proyecto, si los resultados no acompañan, no basta. No obstante, si algo no se le puede echar en cara al Pamesa Teruel Voleibol de este año es precisamente el esfuerzo y la dedicación. Esa rasmia característica ha regresado y, con ello, también han regresado muchos aficionados, que han vuelto a estar conectados y han vuelto a seguir al equipo de su ciudad. Colorín colorado este cuento aún no se ha acabado.