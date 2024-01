El Pamesa Teruel Voleibol saca a relucir su mejor versión

Por

Cualquiera diría que el Pamesa Teruel empezó la temporada como empezó. La tendencia de los de Torcello en los últimos encuentros ya venía siendo ascendente, pero el último enfrentamiento ante Grupo Herce Soria supuso un punto de inflexión y un salto de calidad sin parangón, pues los naranjas exhibieron un nivel de voleibol de otra galaxia, algo que jamás habían mostrado previamente a lo largo de esta temporada y consiguieron vencer por primera vez a un equipo de los de arriba.



Después de una temporada 2022-2023 de buen voleibol, los naranjas arrancaron esta campaña irreconocibles con multitud de problemas en su juego que los perjudicaron en los primeros choques, llevándolos a ocupar posiciones de la clasificación extrañas para ellos y que no les correspondían. Tanto es así que los naranjas parecían sujetarse únicamente gracias a la competición europea. Sin embargo, lejos quedan ya esos tiempos de tortura para Maxi y para toda la familia naranja.



La última noticia negativa fue la eliminación de los de Torcello de la CEV Challenge Cup, pero no hay mal que por bien no venga, y es que con menos exigencia en el calendario, los del Pamesa han tenido más tiempo para descansar, reorganizarse y recuperar la confianza.



Tanto es así, que en el último encuentro ante Grupo Herce Soria el Pamesa Teruel Voleibol sacó a relucir su mejor voleibol para plantarle cara a todo un referente en el mundo del voleibol.

Los naranjas arrancaron el encuentro muy concentrados desde el saque. Así, fueron capaces de castigar la recepción de los rivales desde primer momento, por lo que se permitieron establecer un ritmo de partido cómodo para ellos, que les permitiese elaborar sus jugadas mientras que los sorianos sufrían más para hacerlo.



Además, en defensa los de Torcello también salieron muy concentrados bloqueando todas las acometidas rivales. Lo que les permitió imponer su dominio y llevarse los dos primeros sets (25-22/25-20).



No obstante, Soria es mucho Soria y en el tercer y cuarto set encontró los espacios para hacerle daño al Pamesa por los costados, lo que, sumado a los pocos errores que tuvieron los naranjas en el saque, les terminó concediendo los siguientes dos asaltos (21-25/22-25).



Así, el envite llegó igualado al set definitivo. Una igualdad que se mantuvo durante el mismo, pero el empuje del público combinado con el gran voleibol que recuperaron los de Torcello acabó decantando el último parcial para los locales con un resultado de 20-18. “Fue un partido muy bonito. Un partidazo con un nivel de juego muy alto y con puntos muy largos”, valoró el encuentro el técnico del Pamesa, Maxi Torcello.



Esta victoria y esta imagen del Pamesa no fue fruto de la casualidad, y es que Maxi Torcello lleva trabajando con los chicos mucho tiempo para recuperar su mejor versión y al fin lo ha conseguido. En este sentido, el sábado en Los Planos se pudo ver un equipo mucho más asentado y maduro que no perdía la calma en las situaciones decisivas. “El equipo maduró muchísimo. Hubieron decisiones arbitrales que nos perjudicaron y en ese momento, que solíamos desesperarnos mucho, mantuvimos la cabeza y seguimos trabajando. Es una señal de que el equipo está madurando en muchas cosas y de a poquito vamos consiguiendo el nivel que queremos”, explicó Torcello.



Esta es una noticia muy positiva para los intereses del Pamesa, no obstante, todavía quedan muchas jornadas y los naranjas no pueden desconectarse, algo que no pretenden hacer: “Es el primer partido que ganamos a uno de los equipos de arriba, de los fuertes, y eso nos da mucha moral y mucha confianza en nuestro trabajo”, expresó Maxi.



Así pues, la fe es máxima para seguir adelante: “Lo importante es que el equipo cuando esté en el campo sienta que puede ganar. Eso es lo que se está viendo en estos últimos partidos, esa sensación de que podemos competir, y es lo que al final te termina dando confianza y te termina dando el salto de calidad”, agregó el entrenador argentino. En el mejor momento Esta reacción no puede llegar en mejor momento, y es que solo quedan tres semanas para la Copa del Rey. Un torneo en el que los de Torcello arrancaran su andadura ante su eterno rival, el Unicaja, que este año está a otro nivel, por lo que los de Maxi necesitarán exhibir un voleibol similar al de este pasado sábado para poder decantar la balanza de su lado.