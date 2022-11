El partido entre el Azucarera y el Paracuellos, suspendido tras una agresión al árbitro

Por

El partido del Grupo 3-3 de Segunda Regional entre la SD Azucarera y el Paracuellos, que se celebraba en la localidad turolense de Santa Eulalia este domingo, tuvo que ser suspendido después de que un jugador del equipo visitante agrediera al árbitro tras ser expulsado.



El portero del Paracuellos recibió la tarjeta roja en el minuto 50 de juego tras “golpear con el puño en la cabeza de un adversario sin estar el balón en juego”, tal y como recoge el acta del colegiado de Tercera RFEF, Javier Benito. En la documentación que el colegiado elabora tras el partido, Benito recoge en el apartado de Otras Incidencias que el jugador número1 (...) tras ser expulsado, s se ha formado una tangana entre jugadores de ambos equipos. Acto seguido el jugador me agrede con el puño en la cara”, por lo que el colegiado pitó el final del partido.



“Tras la agresión sufrida hacia mi persona en el minuto 50 por parte del jugador número 1 (...) decido suspender el partido”, explica el colegiado, que detalla que la situación del juego en el momento del incidente era de “tiro libre directo a favor del equipo visitante” con el “Paracuellos CD en su propia área de meta”.



Según distintos testimonios recogidos por DIARIO DE TERUEL, “en una falta al área se ha chocado le portero con otro jugador de Santa Eulalia . EL portero ha agredido al jugador que estaba en el suelo, el árbitro le ha sacado tarjeta roja y el portero ha cogido y le ha pegado un puñetazo árbitro y le ha dejado en el suelo” por lo que se terminó suspendiendo el partido.



Además, dichas fuentes confirmaron que el partido no había especialmente bronco.



El delegado del Comité de Árbitro en Teruel, Ángel Sánchez, manifestó “el apoyo del colectivo arbitral y de la delegación de Teruel” y confirmó que “en el ámbito judicial (...) se tramitará todo lo pertinente” y en cuanto al Comité de Competición y de Disciplina Deportiva recordó que será la “Federación la que determine la sanción que se le deba aplicar a este jugador”.



Sánchez explicó que este tipo de episodios no son frecuentes en Teruel y recordó que en los más de 12 años que él lleva al frente de la delegación de Teruel “este s el segundo episodio que hemos tenido de agresiones en el colectivo arbitral”.



El Comité emitirá esta semana la sanción al jugador, que podría perderse toda la temporada. Reglamento El Código Disciplinario publicado por la Federación Española de Fútbol se refiere en su Artículo 99 a la “Agresión contra árbitros, directivos o autoridades deportivas”.



En su desarrollo establece los siguientes preceptos:

1. Incurrirá en suspensión de tres a seis meses el que agrediese al árbitro principal, a los asistentes, cuarto árbitro, directivos o autoridades deportivas, siempre que la acción fuere única y no originase ninguna consecuencia dañosa. 2. La sanción será por tiempo de seis meses a un año si el ofendido, aun no sufriendo lesión, precisara asistencia médica o, aun sin ello, se estimara que hubo riesgo grave, dada la naturaleza de la acción, siempre que ésta no constituya falta más grave.

3. Cuando el infractor sea un médico, ATS/DUE o fisioterapeuta de los equipos contendientes acarreará la imposición de la sanción de suspensión entre seis meses y un año, salvo que el hecho fuere constitutivo de infracción de mayor gravedad, con la accesoria pecuniaria correspondiente.