El periodista turolense Juan Corellano destapa el lado más oscuro del Mundial de Qatar 2022

El año 2010 se ganó un hueco en la memoria de todos los españoles por ser la fecha en la que la selección consiguió su primera estrella mundial gracias al imborrable gol de Iniesta en Johannesburgo. Sin embargo, el 2 de diciembre de ese mismo año se tomó una decisión que iba a cambiar la forma de entender el fútbol. Catar se convertía, sorprendentemente, en la sede para albergar el Mundial de 2022. Hoy, a falta de un día para que arranque la mayor competición de selecciones del planeta, todavía surgen dudas sobre los motivos que llevaron a tomar esa decisión al principal estamento del balompié internacional, la FIFA. Sin embargo, el periodista turolense Juan Corellano se ha encargado de aportar luz al asunto a través del documental Qatar: El Mundial a sus pies, con el que desenmascara la faceta más oscura de un Mundial en el que la corrupción, las condiciones laborales de los trabajadores y la polémica, en general, le han robado el protagonismo al balón.Desde este domingo y hasta el próximo 18 de diciembre todos los focos estarán puestos sobre la península de Catar, un territorio de 11.586 kilómetros cuadrados. O lo que es lo mismo, una cuarta parte de la comunidad autónoma de Aragón. Allí se desarrollará un Mundial que Juan Corellano define como “el clímax de muchas cosas que no estaban bien en el fútbol”. Ese es el mejor resumen que el periodista turolense, que pasó por la redacción del DIARIO DE TERUEL, extrae después de un año de “mucho trabajo y mucho sacrificio” para sacar adelante un documental en el que se esclarecen los detalles más oscuros que rodean al Mundial. “Qatar, aunque no es el inicio de todo, sí es el momento en el que nos dimos cuenta de que quizás este no es el fútbol que nos gustaría tener”, explica el polifacético periodista que durante el rodaje ejerció de director, guionista y hasta encargado de arte junto a sus compañeros de La Media Inglesa, un medio de comunicación surgido en Youtube.El proyecto Qatar: El Mundial a sus pies nace con la intención de “dar a conocer” todo lo que se esconde tras las decisiones tomadas por la FIFA, con sus correspondientes consecuencias.Para ello, Juan Corellano y su equipo optan por un formato de tres capítulos independientes, de poco más de media hora, que el público puede consumir de manera gratuita y sencilla a través de Youtube.El primero de ellos aborda la cuestión que rodea la elección del país asiático como sede para albergar el Campeonato del Mundo, con un entramado de corrupción y sobornos en el seno de la FIFA a través del testimonio de varios periodistas y figuras relacionadas con el máximo organismo del fútbol internacional. “La FIFA se vio sometida a un escándalo internacional de corrupción (...) y a día de hoy vemos que las cosas no han cambiado demasiado”, comenta Corellano respecto al primero de los tres episodios que dan forma al documental.En el segundo capítulo de la serie, el equipo dirigido por el periodista turolense viaja hasta Nepal para recoger el testimonio de trabajadores y familiares de personal fallecido durante la construcción de los ocho estadios en los que a partir de mañana rodará el balón. El Mundial de Qatar 2022 es uno de los acontecimientos deportivos que más fallecidos ha dejado durante su preparación. La FIFA cifró en 37 las personas que habían perdido la vida durante los meses previos a la cita mundialista. Sin embargo, el periódico The Guardian elevó ese número hasta los 6.5000 fallecidos. “Hay bastantes torneos que han pasado por encima de los derechos humanos de la gente que los hacía realidad. En Rusia, por ejemplo, ya tuvimos advertencias. Quizás no escuchamos lo suficiente”, argumenta Corellano.El tercer y último episodio, definido por el periodista como “el más comprometido a nivel legal”, se centra en repasar el supuesto avance que ha vivido tanto el país como la FIFA en los doce años que han pasado desde que se tomó la decisión de celebrar allí el Mundial de fútbol. Sobre el mismo, Corellano explica: “La corrupción más exacerbada se ha eliminado, pero sigue habiendo mucha falta de transparencia dentro de la FIFA. Los mismos problemas continúan con la elección de las sedes.Uno se resiste a pensar que todo vaya a cambiar de la noche a la mañana, pero que se puede mejorar no tengo ninguna duda”.El documental, que el viernes estrenó su tercera entrega tras el gran éxito de las dos anteriores, surgió como una responsabilidad periodística por parte de Corellano y los suyos: “La intención que tenemos con este documental es la de ser útiles, ese es el objetivo principal del periodista. Sabíamos que había un conflicto con respecto a Qatar, pero a mí mismo como aficionado al fútbol me pasaba que no conocía los detalles”.La mejor opción para hacer frente a los problemas es aportar soluciones. Y eso fue lo que trataron de encontrar los chicos de La Media Inglesa con un documental que está cerca de alcanzar las 300.000 visualizaciones en la plataforma de visualización de vídeos por excelencia. Para Corellano resulta irrelevante el debate en forma de batalla que ha surgido durante los últimos tiempos acerca del periodismo convencional frente a las nuevas formas de comunicación. “Pensamos que en las nuevas plataformas hay vías interesantes para poder llegar a una audiencia más joven. Estar en Youtube, estar en Twitch o estar en un periódico no te hace ni más ni menos periodista”, argumenta el joven, pero experimentado periodista de Teruel.“Este documental lleva también, a parte de un compromiso profesional, una exploración hacia una forma de comunicar que nos llamaba desde hace mucho y que queríamos probar”. Así es como explica el creador del proyecto la propuesta con la que tanto él como sus compañeros se han “lanzado a la piscina”. Pese a la buena respuesta de la audiencia, existen varios factores que hacen difícil que Corellano y sus compañeros puedan elaborar este tipo de contenido con asiduidad. Los costes de un documental de este tipo son sustancialmente mayores a los que tiene el programa que suelen ofrecer los muchachos de La Media Inglesa. Además, la controversia que envuelve al asunto en cuestión provoca que todo el trabajo aumente un nivel de dificultad. Pese a ello, Corellano está muy orgulloso de la labor realizada: “De momento no hemos recibido ningún tipo de amenaza, ni invitación a dejar de informar. Personalmente, no creo que la recibamos. Estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho”.Precisamente, son muchas las voces del mundo del fútbol que han argumentado que el Mundial de Qatar 2022 debía ser boicoteado por parte de aficionados, periodistas o incluso jugadores debido a las polémicas cuestiones humanitarias y sociales que lo han rodeado desde su elección. Sin embargo, el director del proyecto Qatar: El Mundial a sus pies considera que informar sobre todo lo que sucede en el adinerado país de Oriente Medio es “el derecho y el deber” de los periodistas. No obstante,Corellano entiende todas las posturas, ya que considera que es una cuestión “completamente personal”.Ahora bien, el periodista cree que es igual de importante dar una buena cobertura de lo que suceda dentro de los estadios cataríes desde el domingo, que hacerlo sobre lo que ha estado sucediendo en su exterior durante los últimos años. “Haremos una cobertura futbolística, pero también hablando sobre las facetas más oscuras, como hemos hecho con este documental”, confiesa Juan Corellano.Pese a que el balón no tendrá la importancia que merece en un compromiso de la relevancia de un Campeonato del Mundo, Juan Corellano piensa que sobre el terreno de juego “va a ser un Mundial en el que lo físico va a marcar la diferencia”. El periodista deportivo especializado en fútbol inglés cree que Inglaterra “tiene una de las selecciones más potentes”, por lo que no cree “que sea excesivo llamarles favoritos”, pero considera que la selección española “tiene una gran ventaja en su banquillo” con la figura de Luis Enrique, el que para Corellano es “el mejor entrenador que hay en el fútbol de selecciones”.