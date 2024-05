El Polideportivo Andorra cae y se despide de la competición

Por

El pasado fin de semana el Polideportivo Andorra, el único equipo turolense de baloncesto masculino que quedaba, dijo adiós a la competición después de caer en el partido de vuelta de los octavos de final de los play-offs ante el Hoscafrost CB Jaca. Como contraparte, las chicas del Caja Rural Teruel se estrenaron con buen pie en los play-offs después de vencer en el partido de ida al Azulejos Moncayo CD Ánfora.



Los chicos arrancaron la eliminatoria ante el Hoscafrost CB Jaca con buen pie, ya que en el partido de ida les consiguieron ganar con un resultado final de 81-69. Así pues, llegaron al segundo choque con todo a favor para llevarse la eliminatoria, pero saltó la sorpresa y ocurrió justo lo contrario. El segundo partido cayó del lado del Hoscafrost CB Jaca con un resultado final del 76-60 y finalmente estos se llevaron la eliminatoria. De esta manera serán estos últimos los que se enfrentarán a el Equipo de Javi en los cuartos de final. Cierra así el año el Polideportivo Andorra que puede estar contento con la temporada que ha realizado.



No obstante, no todo son malas noticias en el baloncesto turolense, porque las chicas del Caja Rural de Teruel toman el relevo y pelean ahora por el título de la Segunda Aragonesa femenina. De momento su estreno ha sido positivo, pues en su primer partido, que tuvo lugar el pasado fin de semana, las turolenses se vieron las caras ante el Azulejos Moncayo CD Ánfora y las vencieron por un apretado 51-55. Con este resultado pusieron la eliminatoria de cara, pero, si no quieren que le ocurra lo mismo que a sus colegas de Andorra, deberán de estar muy atentas y no confiarse en el partido de vuelta, que tendrá lugar el próximo sábado 18 de mayo. Además, el resultado tan apretado indica que las fuerzas entre estos dos equipos están muy igualadas.