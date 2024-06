El técnico zaragozano, Raúl Jardiel, y el CD Teruel separan sus caminos

Por

El técnico zaragozano, Raúl Jardiel, y el Club Deportivo Teruel separan sus caminos después de que ambos no llegaran a un acuerdo para poder continuar juntos una temporada más. Así lo comunicó el club ayer a través de sus redes sociales.



Hace algunos días Jardiel publicó en su cuenta de X un mensaje en el que dejaba entrever una despedida. Después de varios días de negociaciones ambas partes no han llegado a un acuerdo y, este mismo viernes, se hizo efectiva dicha despedida.



Raúl llegó a la entidad mudéjar para sustituir a Víctor Bravo y tratar de solventar una primera parte de la temporada de resultados adversos. Este tenía contrato para lo que restaba de campaña y la siguiente si conseguía la permanencia. Con números de play-offs, Jardiel devolvió la ilusión a la afición, pero finalmente no se logró la permanencia, por lo que se encontraba en negociaciones con el club para dilucidar su futuro. Finalmente no hubo acuerdo y ambos llevaran caminos distintos.



El club quiso agradecer al técnico todo el trabajo realizado a través de su cuenta de X: “Desde el club agradecemos su trabajo y dedicación, y le deseamos la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal”.



Por su parte, Raúl ha confesado que no ha sido una “decisión fácil” y que se lleva un buen recuerdo del equipo: “Teruel ha sido un sitio en el que he disfrutado mucho del fútbol. Sin duda, es un referente para el fútbol aragonés”.



Respecto al porqué de su marcha indicó que: “No tengo el convencimiento de poder sacar el máximo de mí ni de la plantilla ni del club y he decidido dar un paso a un lado”.



El club se encuentra ahora en búsqueda de un nuevo entrenador, que se anunciará más adelante.