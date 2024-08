El Teruel atisba su once inicial, pero aún no puede juntarlo en el césped

Las pretemporadas suelen ser, entre otras cosas, periodos de imprevistos. Es el momento en el que se trabaja y se fuerza la carga física de los jugadores de fútbol, con el objetivo de alcanzar un primer pico de forma idóneo para comenzar las competiciones de la mejor forma. Y ese trabajo, intenso y exigente, implica en no pocas ocasiones molestias, sobrecargas y lesiones que influyen y afectan la preparación técnica y táctica que también se lleva a cabo en estas semanas estivales.

En el CD Teruel estos problemas físicos conviven, además, con la provisionalidad de una plantilla completamente renovada, aún incompleta, lo que determina que en los cinco primeros partidos amistosos haya sido muy complicado poder ver juntos, y en sus posiciones idóneas, a los que forman parte ya del primer equipo mudéjar. Peru Ruiz y Edu Cabetas, el delantero titular y el central puro que queda en la plantilla, no han podido disputar buena parte de los minutos de ensayos, ninguno de hecho en los últimos encuentros en Pinilla. Y ello ha obligado a recolocar a otros titulares en posiciones que no habrán de ser las suyas, lo que acrecienta la sensación de que el Teruel que se ha mostrado hasta ahora este verano no se parecerá al que iniciará la competición.

De acuerdo a lo visto, a lo que hay y a lo que se intuye, la portería será para Cortés, y se dibuja una línea defensiva en la que Cabetas y Val ocuparán el centro para dejar que Marcé y, sobre todo, Dufur proyecten el empuje que dejan entrever. A la espera del estado en el que llegue Serrano para la zurda, faltan aún por lo menos un par de centrales. Porque ahí ha tenido que jugar uno de los que serán centrocampistas del equipo, el vasco Fruniz, muy probablemente acompañado por Parra y por Le Normand diez metros por delante en la medular. Caro servirá para cualquiera de las tres posiciones del medio.

El puzle atacante

A partir de aquí, desde el centro del campo hacia la delantera, se abren una serie de incógnitas que quizá no lo sean tanto. Los pocos minutos de Peru muestran un ariete referencial de alto nivel, y las sensaciones de Alomar a pesar de tener que ser punta describen a un acompañante muy fiable que puede trabajar todo el frente de vanguardia. Es fácil que Cervera acompañe a ambos para dibujar un tridente ofensivo en el que Febas parte en ligera desventaja, aunque con cinco cambios habrá minutos de calidad para absolutamente todos. Y aquí es donde queda todavía trabajo por hacer en las oficinas del club, porque convendrá desdoblar todas las posiciones de ataque, además de lo referido a la zaga y probablemente en portería.

El centro del campo es la línea que menos dudas genera, y aún a pesar de que tampoco han podido coincidir sobre el terreno de juego todos sus integrantes; Caro es el último inquilino de la enfermería, con un tobillo dañado. Por ahí la plantilla está casi cerrada porque, además, Lucas Beltrán puede completar la nómina sin que el nivel medio se resienta. Al final, veinte en primer equipo, para un total de 25 fichas que la Federación permite llenar. Quedan huecos libres aún.