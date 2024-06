El Teruel pone en manos de Mendia la completa reconversión del equipo

El CD Teruel presentó ayer a mediodía a su nuevo entrenador de cara a la próxima temporada de regreso a Segunda RFEF. Es el guipuzcoano Unai Mendia, de 43 años con experiencia en la élite, en Segunda y en Primera División, como mano derecha del preparador Andoni Iraola tanto en el Mirandés como en el Rayo Vallecano. Pone esa experiencia al servicio del equipo. Y dibuja un estilo de juego que se deberá parecer a ese modelo de Iraola: presión alta, velocidad, intensidad y energía, “un equipo joven, ofensivo y valiente con el que la gente de Teruel se identifique”.

Se trata de la primera experiencia como entrenador titular de este representante de la escuela vasca de fútbol moderno, que entronca con la velocidad y la intensidad que se maneja en el fútbol del centro de Europa. “Vengo con esa ilusión, esas ganas y esa ambición por hacerlo lo mejor posible”, construir un equipo que se marque como objetivo la pelea por el ascenso. “Lo primero es hacer una plantilla”, señala el guipuzcoano, sobre la que plasmar ese modelo de juego “para que acompañen los resultados”. Mendia viene solo, con la intención de agrupar un cuerpo técnico de la zona y empezar a trabajar lo antes posible.

Preguntado por la necesidad de rehacer la plantilla casi por completo, en un CD Teruel en el que se acumulan las salidas sin que se cierren incorporaciones, Mendía lanza un mensaje de calma y tranquilidad. “Tengo tiempo de sobra para ensamblar el equipo” porque, se deduce de sus palabras, la coordinación con el director deportivo Quique García es total y está muy claro el perfil de futbolistas necesario para el equipo. Serán como mucho una veintena. Mendia asegura que la dinámica de trabajo tendrá que ser exigente para competir en la categoría: “Lo vamos a intentar, el tiempo nos irá diciendo y los resultados irán viniendo”.

Curso intensivo en 2ª RFEF

A este respecto, se pronuncia con claridad el nuevo míster. “En Navidades volví después de mi experiencia en el Bolívar”, explica, “y desde entonces llevo viendo partidos de Segunda RFEF. Es una categoría complicada y disputada, muy competida y competitiva”, apunta Mendia, por lo que la exigencia debe ser máxima y los jugadores tendrán que tener hambre, ambición, ganas de mejora continua para dar un rendimiento superior a lo que exigirá la categoría. Y, en este sentido, el guipuzcoano no mirará DNI. “El que rinda, el que se coma la hierba, jugará”.

En la comparecencia estuvo también el director deportivo Quique García, que reconoce que el club está viviendo “días duros como salidas de gente importante” en referencia a las bajas confirmadas de jugadores como Aparicio, Borja Romero, Julen, Sanchis, Tena, los cedidos del año pasado... “Eso significa que va a entrar mucha gente”, anticipa: “Entramos en un cambio de ciclo, también se vivió anteriormente” en relación al salto de calidad que dio el equipo entre Tercera y Segunda RFEF.

El futuro de los ‘titulares’

Así las cosas, García confirma la reconstrucción necesaria de una plantilla en la que sólo Cabetas parece tener hueco garantizado. Carmona y Castillo tienen contrato pero su futuro no está claro, y por futbolistas como Arnau, Taliby o Borja Martínez se plantea oferta de renovación que dependerá del mercado que tengan todos ellos en otros equipos. Habrá, por lo demás, futbolistas aragoneses en el CD Teruel del año que viene, Alastuey podría seguir, y está todavía por confirmar la lista de jóvenes de la cantera que harán la pretemporada en el equipo. En este sentido, el caso de Redolar es especial. Hasta el 30 de junio el club tiene opción de ejecutar su renovación, según el director deportivo del Teruel.

Asier Parra y Óscar Caro

En éstas, el Teruel anticipa dos operaciones muy avanzadas, dos centrocampistas de perfil ofensivo del gusto de Mendia. El primero, Asier Parra, es un centrocampista llegado del Gernika de Segunda Federación, con experiencia en Segunda B en clubes como el Navalcarnero o el Melilla. El segundo es un joven aragonés, Óscar Caro, que viene de finalizar una notable campaña con el Épila que rozó el ascenso desde Tercera; ocupará plaza sub-23.

Los que no serán de la partida para la próxima temporada son varios nombres a los que se vinculaba con el nuevo equipo. El ex del Ebro, Santigosa, no llegará a Pinilla, como tampoco el madrileño Alberto Guti. El zaragozano Guille Alonso, que ha terminado curso en Tarazona, fue ofrecido y el Teruel estudió su fichaje, pero el perfil de Parra se ajusta más a lo que Mendia va a proponer.