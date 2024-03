El turolense Miguel Sáez inicia con buen pie la Copa de España SBK Legends

Por

El piloto turolense que está haciendo realidad sus sueños moteros en la Copa de España SBK Legends, Miguel Sáez Garzarán, no pudo empezar la temporada de mejor forma, y es que en la primera carrera de la presente campaña celebrada en el Circuit Ricardo Tormo logró subirse al segundo escalón del podio de su categoría, la ssp600, después de forjar una gran carrera que estuvo marcada por el frío en pista y los fuertes vientos, lo que condicionó el pilotaje.



La Copa de España SBK Legends se inauguraba este pasado fin de semana en Valencia, concretamente en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Hasta allí se desplazaron muchos pilotos para dar gas por primera vez este año. Entre estos pilotos estuvo el turolense Miguel Sáez.



La mañana del domingo no arrancó de la mejor manera pasa Sáez y es que la baja temperatura de la pista no le permitió cerrar un buen crono en las primeras tandas clasificatorias. De esta manera, se lo tuvo que jugar todo en la segunda crono y no le fue mal la cosa, pues Sáez logró clasificarse como el octavo de la general y el tercero de su categoría.



Después de la hora de comer tuvo lugar la carrera. Los fuertes vientos hicieron acto de presencia para complicar las cosas y condicionar el pilotaje. Pese a ello, Sáez logró realizar una buena salida para mantenerse delante ya desde el principio. A falta de tres vueltas una bandera roja detuvo la carrera haciéndola terminar en ese preciso instante. Así pues, en ese momento Miguel Sáez Garzarán marchaba en el segundo lugar de su categoría y ese fue su resultado final. Lo acompañaron en el podio Víctor López, que acabó primero, y José Rafael Lledó, que acabó tercero.



El piloto acabó “muy contento” con el resultado obtenido y el apoyo que recibió, ya que muchos aficionados de Teruel y Valencia se acercaron al circuito para trasladarle su apoyo.



Desde hace cuatro o cinco años que Miguel decidiera volver a darse una oportunidad y competir en la Copa de España SBK Legends, el piloto no ha parado de progresar. En 2022 logró la tercera posición de dicha competición y en 2023 la segunda, por lo que este año tratará de hacer todo lo que esté en su mano para igualar o mejorar el resultado de sus anteriores participaciones.



En este sentido, el arranque del curso 2024 no ha podio ser mejor y tratará de estirar este buen momento lo máximo posible. Su próxima cita será los días 5 y 6 de abril, cuando Miguel visitará el Circuito del Jarama. Allí también contará con la presencia y el apoyo de su padre, Miguel Sáez Gómez, y su amigo, Manuel Jarque, que lo ayudan como mecánicos en todas las carreras y le sirven como soporte moral