Miguel Sáez Garzarán convierte sus sueños moteros en una realidad

Nunca es tarde si la dicha es buena. Este ha sido el mantra de Miguel Sáez Garzarán, un mecánico de Teruel que creció con una fuerte pasión por las motos heredada de su padre, Miguel Sáez Gómez, y que, a sus 41 años, está viviendo una nueva etapa en la que está disfrutando todavía más del universo del motociclismo al volver a competir y, encima, cosechar diversos éxitos. Hace unos cuatro o cinco años el piloto decidió darse una nueva oportunidad y regresar a las carreras, y no le ha ido nada mal, pues en 2022 logró la tercera posición de la Copa de España SBK Legends, una competición nacional de motos de entre los años 90 y 95, en 2023 logró la segunda posición de este mismo campeonato y este año volverá a competir para continuar con esa escalada en el podio y tratar de conseguir el título.



Desde que Miguel tiene uso de razón, su vida ha estado siempre muy vinculada a las motos. Su padre era un apasionado de las dos ruedas y, de tanto verlo en casa, Miguel acabó desarrollando el mismo interés que su padre. El motociclismo es un mundo muy caro y no todo el mundo puede acceder a tener las mejores motos y competir en los mejores certámenes, por ello Miguel siempre compitió de manera más amateur, aunque en algunos de los certámenes por los que pasó dejó destellos de su habilidad con el manillar.



Con 16 años fue la primera vez en la que Miguel entró en un circuito, pero no comenzó a competir hasta los 20 años, cuando se inició en el mundo de las carreras con scooter. Así, entre 2002 y 2005 corrió en los Campeonatos de Scooters de Aragón, Madrid y Valencia, donde ganó la mayoría de las carreras. Los más melancólicos se acordarán de aquellas carreras de scooters que se celebraron en Los Planos por aquellos años y que correspondían al Campeonato de Aragón.



Todo ello lo compaginó con la cotidianidad del día a día. Dada su fiebre por el motor, Miguel comenzó a trabajar en un taller de coches y formó su propia familia. Poco a poco fue apartándose de las competiciones mientras estos otros aspectos de la vida fueron ganando protagonismo, pero nunca dejó de montar ni de escaparse a los circuitos de vez en cuando para volver a sentir la adrenalina. Esa misma adrenalina es la que lo llevó hace unos cuatro años a regresar a las competiciones y fueron los buenos resultados los que lo mantuvieron compitiendo.



En el año 2022 logró terminar en tercera posición la Copa de España SBK Legends. Eso mismo lo motivó a continuar el pasado 2023, año que finalizó en el segundo lugar, y a seguir en este 2024. En este sentido, la primera carrera tendrá lugar dentro de dos fines de semana en el Circuit Ricardo Tormo (Cheste), después le tocará visitar el Jarama, a continuación viajará hasta Jerez, posteriormente tocará Cartagena en dos ocasiones, y Navarra pondrá el punto y final al campeonato. En toda esta aventura no estará solo, y es que estará acompañado de su padre Miguel Sáez Gómez y su amigo Manuel Jarque lo ayudan como mecánicos en todas las carreras.



Estos buenos resultados en estos últimos años le han traído además una noticia positiva con la que todo piloto sueña alguna vez, y es que le abrieron las puertas del circuito urbano de La Bañeza. Uno de los pocos circuitos urbanos de motos que queda en España y uno de los más prestigiosos donde han corrido pilotos de lo más destacado, así como el propio Ángel Nieto, quien venció allí en el año 1968, justo un año antes de ganar el que sería su primer mundial.