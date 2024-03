El Utrillas quiere abrigarse en casa para volver a las victorias (17:00)

Por

Tras el apretado y extraño calendario del CD Utrillas en la pasada semana, en ésta vuelve la rutina más o menos habitual, concentrado ya el equipo turolense en el discurrir de la parte ya decisiva de la competición en el grupo aragonés de la Tercera División. Y para este domingo de Ramos asoma un duelo ‘por todo lo medio’, un enfrentamiento entre dos conjuntos que ven, de momento, la liga desde una posición cómoda. Visita La Vega la UD Fraga, que tiene un punto más que los mineros, 33 guarda en su granero, los que corresponden a un balance capicúa, nueve triunfos, seis empates, nueve derrotas.



En esa trayectoria del conjunto bajocinqueño se esconden muchas trayectorias parciales, muchas fases de competición para un recién ascendido que, como el Utrillas, hace de su solidez y su trabajo en equipo el cimiento de su fortaleza, con la contrapartida, como Utrillas también, de que un fallo en el entramado, un desajuste en esa organización grupal, les debilita. En el último mes y medio, de todos modos, el Fraga es un rival fiable.



De hecho, el conjunto fragatino cerró en la pasada jornada una racha inmaculada de partidos sin perder, tres empates y dos victorias. Y no cayó en cualquier plaza, lo hizo en Luchán, ante el Ejea, en un partido en el que además compitió con elevado desempeño. Esta fase invernal de temporada es la que ha terminado por cuadrar la cómoda posición del Fraga en la tabla clasificatoria. A principios de febrero los cinqueños estaban dos puntos por debajo del Utrillas. Ahora, uno por encima.



En ambos momentos, unos y otros conservan más de cuatro partidos de distancia sobre posiciones de descenso. Al fin y al cabo, en Utrillas se miden hoy dos espejos, dos enfoques similares para la Tercera aragonesa y, en consecuencia, dos trayectorias paralelas. Desde ese punto de vista, lo que se espera esta tarde en el campo utrillano es un partido vistoso e interesante, desde la paz de la holgada clasificación. Tres ausencias en Utrillas Semana de trabajo al fin normal en La Vega, sin enfrentamientos aplazados ni más caprichos del calendario, que permite al entrenador Pitu Lerga casi repetir las últimas convocatorias. Continúan lesionados el defensa Júdez y el delantero Marco. Y debe cumplir sanción el centrocampista Diego Royo. Son bajas importantes, pero no impedirán configurar un once de garantías con el que salir a competir en una tarde que se prevé intensa y en la que, además, puede barruntarse cierto aroma a revancha.



Porque en el último precedente, el enfrentamiento de la primera vuelta de liga entre mineros y ribereños, los primeros se llevaron el gato al agua tras un partido tremendamente serio y eficaz de los de Lerga. Hasta tal punto fue importante ese choque del pasado mes de noviembre, solventado además con un jugador menos sobre el césped, que el Utrillas salió entonces de plaza de descenso, y desde entonces ya no ha vuelto a comparecer por esas posiciones delicadas. Precedente positivo Utrillas habla de Fraga, pues, como un precedente del que guarda buenos recuerdos. Desde ese enfrentamiento en primera vuelta de competición, desde ese 0-1 esforzado y complicado con un jugador menos, el equipo minero acumula 22 puntos en una quincena de partidos; hasta aquella jornada 9 en Fraga el Utrillas sólo tenía 7, en ocho partidos, y barruntaba una temporada más sufrida de lo que finalmente está siendo. Fue Fraga pues, un punto de inflexión que desde el Bajo Cinca se espera que no se repita.



No obstante, Pitu Lerga confirma que el equipo debe ir a ganar el partido, “a romper la racha mañana” (por hoy) “y recuperar posiciones en la clasificación así como seguir manteniendo el colchón con el descenso”. El Utrillas es ahora mismo decimosegundo, trece puntos por encima del descenso que marca el Illueca. Una victoria podría catapultar al equipo a la décima posición, sobrepasar al propio Fraga y confirmar que esa salvación virtual, sembrada desde hace semanas y encofrada con un principio de invierno triunfal, se convertirá en permanencia matemática antes de lo que podría haberse pensado a principios de temporada.



Pero antes de eso toca volver a la senda del triunfo, que el Utrillas tiene abandonada desde hace ya más de un mes de competición. En realidad, lo que precisa el conjunto minero es recuperar el hambre y la ambición de los conjuntos que deben luchar por su propia supervivencia. Así ganó Belchite el anterior envite del Utrillas, simplemente por la fuerza y el peso de la necesidad. Hacer propia esa necesidad, como acicate, deberá acercar al cuadro local a un nuevo triunfo.