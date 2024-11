El Utrillas saca un empate ante el colista en un choque discreto (1-1)

Discreto partido de un CD Utrillas que en el feudo del colista CD Brea no pudo pasar del empate. El equipo de Pitu Lerga durante el primer periodo volvió a dejar una imagen muy pobre en materia ofensiva y sólo mostraría verdadera ambición una vez encajado el gol local al poco del reinicio en un error garrafal de su portero Sergio de Cea. Entonces los turolenses se olvidaron de lo táctico, dieron un paso al frente y empataron con un gran gol de Víctor Fernández e incluso tuvieron la remontada a su alcance con un disparo de Marvin en el tramo final que se estrelló en la madera.

En una soleada tarde e incluso primaveral, sobre todo teniendo en cuenta el mucho frío de los dos días anteriores, el once puesto en liza por Pitu Lerga saltó al césped del Piedrabuena dispuesto a mandar sobre la pelota y jugar el campo contrario del colista de grupo Brea. De esta manera, y gracias a una buena presión sobre salida de pelota, los turolenses lograrían el objetivo de acumular mayor posesión de pelota, aunque lo cierto es que de primeras no conseguirían encerrar a su oponente y, aunque no pasaron por ningún tipo de apuro en los primeros compase del encuentro, tendrían bastante problemas para genera ocasiones.

Con todo el primer acercamiento relevante sería suyo en el minuto 7, en una jugada que finalizó David Muñoz con un chut demasiado cruzado que no vio puerta, mientras que la primera importante se vio en el minuto 12 tras una bonita cabalgada de un Víctor Fernández que se marchó de dos defensores para pisar área y soltar un disparo raso y también demasiado cruzado que se marchó rozando el palo izquierdo.

Para entonces el cuadro dirigido por el entrenador local, Raúl Parada, ni tan sólo había pisado el área utrillense, pero el mayor problema que tenían los zaragozanos era para tener balón, para mantener la posesión durante el tiempo suficiente como para que el equipo consiguiera ordenarse de forma ortodoxa y poder salir hacia arriba con ciertas garantías, por lo que cada vez más el once local se veía empujado hacia su portero y en una actitud demasiado defensiva. Así el primer chut local se vio en el minuto 24 en una jugada de estrategia y ni siquiera fue a puerta porque la zaga abortó rechazando el peligro. En todo caso, demasiado poco ante un Utrillas que jugaba muy cómodo pero al que también le faltaban buenas ideas ofensivas para inquietar a su oponente.

Se alcanzó entonces la media hora con el partido muy plano y nada vistoso para la grada, sometida a presenciar un duelo de ritmo pausado donde la contención marcaba el juego de ambos contendientes. Y el último cuarto de hora del primer tiempo no sería diferente, pues incluso fue más plano que lo anterior y tampoco se vio ninguna ocasión de verdadero peligro de gol, sólo un disparo sin demasiado peligro del local Hugo Gracia que Raúl Monforte atrapó sin problemas y otro disparo lejano de los visitantes donde el portero zaragozano Sergio de Cea no tuvo problemas.

A la vuelta de los vestuarios el partido cambiaría de golpe porque en el minuto tres del reinicio el local Espinal consiguió progresar por banda izquierda y, acuciado por su marca, sacó un centro raso al primer palo fácil para el portero, pero de manera incompresible Sergio de Cea no fue capaz de atrapar una pelota que se le coló por debajo y se metió en la red. Así, el Utrillas regalaba un gol en un duelo apretado sin ocasiones y todo se complicaba.

Recibido el gol el Utrillas dio un par de pasos al frente y por primera vez en muchos minutos consiguió pisar áreas gracias a una falta lateral lejana que no tendría consecuencias, y es que el equipo de Pitu Lerga lo intentaría con mayor ahínco a partir de entonces, pero siempre con muy poca precisión de tres cuartos de campo hacia adelante. Además, por si fuera poco, a la hora de juego su nueve David Muñoz se rompía muscularmente y tenía que abandonar el terreno de juego de manera inmediata dejando su lugar a Iván Falo.

Aprovechó entonces el local Raúl Parada para realizar sus primeros cambios, sin duda con el objetivo de tener todavía mayor seguridad defensiva y quizás algo de mayor control sobre el cuero. Así y ante un Utrillas sin buenas ideas, el duelo se pasó a jugar en muy pocos metros y muy lejos de la portería local. El Brea se parapetó en su parcela y se dedicó por completo a las labores de contención, a la espera de cazar una contra con la que sentenciar.

El choque parecía controlado pero en el minuto 71 el Utrillas elaboró por el lado derecho y la pelota le llegó a un Víctor Fernández lejos en la esquina del área que, sin pensárselo dos veces, soltó un misil tierra aire que superó al portero y se coló cerca de la escuadra del palo largo. El único disparo a puerta del Utrillas había terminado en la red y eso daría mucho ánimo a un equipo que entonces sí que se metió por completo en campo rival. Los de Pitu Lerga comenzaron a achuchar y el Brea no pudo evitar encerrarse para capear un temporal que pudo dar sus frutos en el minuto 78 con una peligrosa falta en la frontal botada sin suerte por Adrián Nieto.

El tramo final fue lo más emocionante y en el minuto 82 Marvin estuvo a punto de aprovechar un grave despiste local para remontar el resultado, pero su disparo desde dentro del área lo rechazó la madera, de manera que finalmente ambos equipos tuvieron que contentarse con el empate sobre el césped y el reparto de puntos en la tabla. Con el punto conseguido ante el Brea, el CD Utrillas cerró la décima jornada de liga en la undécima posición de la tabla clasificatoria, con un total de doce puntos, lo que le hace estar en la tan comprimida zona media.