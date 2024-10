El Binéfar corta de raíz la racha del Utrillas y le arrebata los tres puntos

El Binéfar duerme como líder de la clasificación de la Tercera División aragonesa tras superar al Utrillas por dos goles en su visita al campo de La Vega (0-2). Los de David Lerga lucharon para hacerse con el partido, pero una mala primera mitad les pasó factura. El primer tanto, encajado en propia puerta por Lautaro, pesó mucho a los jugadores utrillenses, que no pudieron hacer nada para enmendarlo pese a jugar una buena segunda parte; hicieron méritos para empatar, pero se encontraron un rival que es un peso pesado de la categoría, un equipo con aroma a ser favorito.

En la primera parte, el Utrillas salió algo descolocado. Las jugadas no salían, los pases imprecisos y una serie de infortunios ayudaron a que el Binéfar se hiciera amo y señor del partido. Los de Luis Arcas jugaron mucho mejor al fútbol, con dominio total del balón, y muy pronto empezaron a generar ocasiones de gol en la portería de De Cea. En una de éstas, a la media hora de juego, una acción ofensiva visitante terminó con un balón muerto que trató de despejar la defensa utrillense, sin suerte.



La cogió el defensa Lautaro y trató de mandar la pelota lo más lejos posible. Sin embargo, el despeje salió directo hacia su propia portería generando el primer gol para el Binéfar. Un error que pesó en los jugadores locales, que trataron de enmendarlo lo más rápido que pudieron sin suerte, y con la moral baja viendo que el partido se les ponía cuesta arriba por mala fortuna.

Poco a poco, se fueron metiendo en el partido y al final de la primera parte empezaron a crear ocasiones de peligro buscando el empate. La más clara la tuvo Muñoz con un potente disparo que sacó de manera magistral Moriano para salvar a los suyos y mantener la ventaja en el marcador. Situación con la que llegó el descanso, con mejores sensaciones que en los primeros compases del duelo y con un resultado justo visto el fútbol sobre el campo.



La derrota deja al Utrillas anclado con siete puntos en la tabla

Más igualdad tras el descanso

En la segunda mitad, las cosas cambiaron. Se mantuvo el ritmo de los últimos minutos del primer tiempo, y se vio un partido más igualado. El Utrillas conseguía jugar con peligro en el campo del rival, que no se les veía cómodos. Y a diferencia del principio, los jugadores locales empezaron a encarar claramente hacia la portería del Binéfar. Así las cosas, el guardameta visitante tuvo que emplearse a fondo, ayudado por su defensa, para detener las intentonas utrillenses. Sus acciones generaron casi una decena de córners a favor de los locales, pero no supieron aprovecharlos y los minutos seguían pasando.



Con lo cual David Lerga empezó a mover el banquillo buscando un revulsivo que les diera el empujón que necesitaban, con un once más ofensivo en busca de la igualada. La táctica ayudó en ataque, pero arriesgando mucho. El juego del Utrillas generó muchos espacios para el Binéfar, que pudo aprovecharlos a la contra. Y en una de ellas, Bernadó se hizo con un balón con el que anotó el segundo para los visitantes, en el minuto 85 de partido, sentenciando el duelo al no haber tiempo para igualarlo. Y es que la falta de acierto en ataque empieza a hacer mella en el juego utrillense, que ve cómo se le escapan puntos al no ser capaces de anotar lo suficiente o, al menos, antes que el rival para poder afrontar mejor los encuentros.

La semana que viene, el Utrillas viajará al Juan Antonio Endeiza para jugar el derbi minero, el segundo de la provincia este año, ante el Andorra. El partido, a priori, parece decantarse para los andorranos, que se encuentran en la cuarta plaza con trece puntos mientras que los de David Lerga van decimocuartos con solo siete puntos, en la parte más baja de la zona media de la clasificación. Por su parte, el Binéfar recibirá en casa al Fuentes, que se encuentra en posiciones de descenso, donde tratarán de mantener su buen momento y continuar una semana más en lo más alto de la clasificación.