El Utrillas se viste con el mono de faena y guarda un punto en su debut

Por

El CD Utrillas supo sufrir, supo amenazar y supo finalmente conservar el empate inicial para cosechar el primer punto de esta nueva temporada recién iniciada en Tercera División. La Vega, en plenas fiestas mineras, iniciaba este sábado el calendario de la Tercera aragonesa con un partido más que complicado para los locales, la visita del representante de la categoría que se quedó a apenas un gol de ascender a la Segunda Federación. El Cuarte sigue siendo el poderoso nuevo príncipe del grupo aragonés, y con esa autoridad saltó al césped para tratar de gobernar el encuentro.



Lo logra con un modelo de juego no muy distinto al que trata de hacer gala el Utrillas, y en buena parte de la primera media hora del choque impuso su ritmo, su cadencia y un toque fino y aseado de sus jugadores de medio campo y de tres cuartos, que les colocó en varias ocasiones en posición de armar peligro. Por suerte para el Utrillas, el último pase no acompañó a los del Huerva. Y no fueron tampoco pocos los minutos en los que el equipo de Pitu Lerga lograba zafarse del dominio visitante para acercarse al área rival. Tampoco estuvieron muy afortunados los atacantes locales. En este escenario se llegó a la pausa de hidratación, media hora de fútbol con defensas consistentes y de poder a poder, con el Cuarte un punto por encima a nivel global.



Aunque la grada estaba de fiesta el equipo de Pitu Lerga no estaba para alegrías y el entrenador turolense propuso un once con lo mejor que tenía pero de claro carácter defensivo, un bloque compacto y bien nutrido de efectivos. Todo ello para afrontar la árdua tarea de contener la mucha calidad de un rival que se hizo con el monopolio de la pelota pasando a jugar, a la menor oportunidad, en campo de los locales.



A medida que fueron pasando los minutos las sensaciones irían variando pues el Utrillas se defendió siempre con un orden impecable y apenas concedió errores. Para ello tuvo que tirar de garra y concentración táctica, empezando por un Marvin no pocas veces convertido en isla pero que sin duda tendrá un papel muy relevante en el entramado táctico de Lerga, pues el atacante tiene la virtud de correr a todas las pelotas y sería un incordio para los centrales hasta que fue sustituído completamente desfondado ya en el tramo final del encuentro.



En cuanto a ocasiones apenas hubo, precisamente el local Marvin tuvo una media oportunidad que quedó en nada, mientras que los visitantes y más allá de algún susto en alguna pelota parada sólo genraron una realmente importante con un gran disparo de Moha Rekrouk cruzado y por alto que el cancerbero David Soto sacó a mano cambiada con una gran parada que se llevó los merecidos aplausos de los aficionados. Más defensa tras el descanso En la segunda parte la tónica sería la misma pero sin duda en este periodo el Cuarte mandó más, tuvo más acercamientos e incluso durante varias fases sometió al Utrillas encerrándolo frente a su área. Sin embargo, los mineros se mantuvieron firmes en su labor de destrucción hasta prácticamente desesperar al conjunto cuartano, en el 65 Gassama fue expulsado por roja directa. En cuanto a oportunidades casi lo mismo que en la primera, muy pocas. Alguna más o menos clara para el Cuarte, la mejor la tuvo Lucho ya justo al final con un remate de cabeza desviado; mientras que el Utrillas sólo se estiuró una vez con una llegada de Tatín a línea de fondo para poner un buen centro que se paseó ante la portería sin rematador.



Destacar la importancia dle empate sin goles de los turolenses ya que el sorteo liguero deparó a los de Lerga un inicio de campeonato infernal ante tres rivales zaragozanos de aúpa. En la segunda jornada los mineros deberán viajar a la capital para medirse a un Ebro que la pasada campaña terminó en tercera posición de la clasificatoria. Y para redondear en la tercera jornada recibirán en casa a uno de los equipos más potentes, los caspolinos entrenados por Javier Romero.