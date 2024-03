El Utrillas tropieza otra vez y convierte en espejismo la victoria ante el Fraga (3-1)

Por

El CD Utrillas no pudo enlazar un segundo triunfo consecutivo con el que olvidar definitivamente la mala racha de resultados que atraviesa y en esta jornada de jueves santo cayó derrotado a domicilio de forma bastante clara ante el potente CD Ebro, segundo en la tabla clasificatoria con una única derrota liguera esta temporada ante el líder Ejea. Los de Pitu Lerga llegaron a La Almozara con muchísimas bajas, especialmente en una zona tan sensible como el centro del campo, y, aunque el equipo compitió bien pese a haber en su once caras poco habituales, los zaragozanos acabaron imponiendo su mayor calidad para sumar una valiosa victoria con la que mantenerse firmes en su persecución de un liderato de grupo que está a sólo un punto de distancia y que les otorgaría el título de campeón y el ascenso directo de categoría.



Ya desde el inicio del duelo el Ebro haría gala a su condición de equipo local y exhibiendo una manifiesta superioridad no tardaría en hacerse con el mando y control del juego, acaparando la pelota ante un conjunto minero que se había preparado con cura en lo defensivo, pero que no tardaría en tener problemas ante el fuerte empuje ofensivo de los de Javier Genovés, un equipo con una clara vocación atacante que bien pudo hacer el primer tanto en una muy clara poco antes de cumplirse el minuto diez de juego, pero Marco Láinez desbarató la ocasión con una gran intervención.



Sin embargo, los peores augurios se cumplirían, pues durante la previa David Lerga había hablado de la importancia de no encajar primero y también había alabado el potencial del Ebro en las dos áreas, recalcando especialmente que en ataque “es un equipo que tiene dinamita”, Y lo cierto es que al final los hechos corroboraron sus palabras porque después de un cuarto de hora largo de dominio local, en el minuto 19, el talentoso Paki filtraba un pase de gol que el goleador Charlez no desaprovechó para apuntillar el primer de la tarde. El Ebro se adelantaba rápido en el marcador.

En ese momento, a remolque de juego y marcador, los utrillenses no se vinieron abajo y ofrecerían una respuesta más que buena, dando un paso al frente y logrando equilibrar un poco la batalla en el centro del campo gracias a un mejor desempeño en los duelos individuales. El once de Pitu Lerga estaba compitiendo con arrojo ante un rival de tanto potencial y en cuanto comenzó a tener más posesión consiguió poner en aprietos a un Ebro que no parecía tan superior. Pero la calidad de los equipos muchas veces se mide por el gol y en eso los locales también demostraron ser más certeros que los visitantes, pues el Utrillas tuvo el empate en un cabezazo de Adán Sebastián que fue a las manos de portero.



De ahí al descanso el choque prosiguió intenso y muy disputado, pero ya apenas se verían llegadas claras a las áreas y la mejor la tendría el Ebro en una veloz contra. Al paso por los vestuarios el Utrillas todavía mantenía opciones de sumar algo positivo pues las sensaciones que estaba dejando eran muy positivas.



Todo se complicaría definitivamente en el reinicio y muy pronto, pues apenas se habían jugado cinco minutos del segundo periodo cuando Paki vuelve a hacer de las suyas logrando avanzar por el costado izquierdo hasta llegar a línea de fondo y soltar un pase de la muerte que una vez más Charlez envió a la red haciendo el segundo de la tarde.



El segundo del Ebro bien pudo empequeñecer al Utrillas hasta hacerlo desaparecer, pero los de Pitu Lerga ni mucho menos bajaron los brazos y, haciendo todo un ejercicio de supervivencia, se lanzaron arriba en busca de su suerte. De esta manera, el equipo minero volvía responder con enorme desparpajo par soresa de una parroquia local muy bien acostumbrada que no se esperaba ese golpe. Tan sólo tres minutos más tarde el Utrillas conseguía pisar área y sacar un penalti cometido por el portero sobre un Adán Sebastián que él mismo se encargó de trasformar. Los mineros recortaban distancias y eso les metía de lleno en la pelea por el resultado.



Avisado de las capacidades de su oponente, de ahí al final el Ebro sería un equipo más conservador y prudente, más todavía cuando Pitu Lerga acompañó la ambición de sus pupilos con unos cambios realmente ofensivos que dejaron a su once con tres centrales y dos delanteros centros puros. El Utrillas lo intentó de todos los modos posibles, pero lo cierto es que no tuvo ninguna realmente clara y, por contra, en el tiempo de descuento encajó la sentencia definitiva con un gol al contragolpe finalizado por Toni Llabres.