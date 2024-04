Una gran victoria ante un gallito acaba con la mala racha del Utrillas (2-0)

Por

El Utrillas fue de menos a más y acabó sumando un sabroso triunfo en La Vega ante uno de los favoritos para luchar el ascenso como es el Club Deportivo Caspe. Después de una primera parte bastante plana, en la segunda el fútbol fue mejor por parte de los dos equipos, hasta que una expulsión de los caspolinos fue el punto de inflexión del encuentro.



Desde ese momento, el Utrillas fue un ciclón jugando muy bien al fútbol y llegando con peligro. Después de que la madera evitase el uno a cero, ya entrando en los minutos finales un misil de falta de Alexandre casi en el primer balón que tocaba, un zurdazo espléndido, abría la lata. Tena puso la guinda definiendo con clase y el equipo sigue escalando y haciéndose fuerte en su terreno de juego. La meta, ya tranquilos respecto a la permanencia, es ahora acabar lo más arriba posible.



La primera parte fue un puro bostezo, 45 minutos sin peligro de ninguna clase en las dos áreas más allá de los consabidos balones en largo buscando un toque de cabeza o segundas acciones. Ni un disparo a puerta claro, ni de Utrillas ni de Caspe.



Los de Pitu Lerga quisieron llevar la iniciativa de salida, pero la defensa de los caspolinos, con un líder como ese Karol Losin que ya fue el jefe de la defensa aragonesa para llevarse la Copa de las Regiones de la UEFA, corpulento, fuerte, bien colocado siempre y perfecto en la anticipación, esa zaga cerraba las opciones de peligro de los blancos.



El juego se limitaba pues a la zona medular, donde trataban de trenzar los locales y donde el Caspe también buscaba triangular y buscar las bandas con balones en largo para generar algo de peligro, pero en este caso los locales también se vaciaron en un buen esfuerzo defensivo.



Rotellar tuvo la mejor del primer periodo para el Caspe, pero su disparo acababa en los guantes de Marco Lainez.



En el segundo periodo el encuentro se animó sobremanera. Las dos escuadras se abrieron, fueron más valientes y verticales y pronto el peligro comenzó a rondar las dos áreas.



Primero fue Marco Lainez quien salvó con el pie el cero a cero, después de que el delantero Rotellar se quedara en el mano a mano ante el cancerbero de las Cuencas Mineras, que le ganó la jugada en una parada espléndida. Una entrada por banda de Adrián Hernández fue la respuesta del Utrillas, entrando por la banda con velocidad y con un disparo escorado que se perdía algo cruzado, fuera. Contra diez Una de las claves del encuentro fue la segunda amarilla para el jugador del Caspe Iván Vera, que dejaba a los suyos con diez apenas superada la hora de encuentro. Fue una jugada clara a pesar de las protestas visitantes, y que también le valieron una amonestación al míster de los caspolinos.



Y es que once contra diez el equipo de Pitu Lerga se adueñó del partido, ofreciendo media hora final muy buena de dominio y de juego ofensivo.



Un cabezazo de Tena se estampaba en el travesaño cuando La Vega ya cantaba el primero de la tarde. Un gol que no tardaría en llegar y que fue casi el primer balón que tocaba Alexandre, quien minuto y medio antes había entrado al campo por Adán. Una falta lejana encontró el zurdazo perfecto del jugador del Utrillas, salvando la barrera de los zaragozanos y clavando en las mallas el uno a cero.



Mucho alivio en el campo del Utrillas, que fue euforia cuando pocos minutos más tarde, una jugada por la banda del ataque turolense con pase interior llegaba a Diego Tena, quien controlaba y superaba con calidad al guardameta Mario Máñez. Dos a cero en el compás final.



No tuvo tiempo de reacción el equipo visitante, ni fuerzas ya con un jugador menos, y el Utrillas vuelve a las buenas sensaciones en su terreno de juego.