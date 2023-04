La tranquilidad de los deberes hechos pasa factura a los mineros en el último encuentro (0-2)

Por

Se notó la diferencia de intensidad en los dos equipos en el último encuentro de una histórica temporada para el Utrillas en La Vega. Los de Pitu Lerga iban a ser novenos sucediera lo que sucediera, con los deberes más que hechos. El Caspe necesitaba ganar y que el Cuarte no lo consiguiera para que los caspolinos respirasen tranquilos en la ansiada plaza número 12 de la tabla, y así ocurríó. Los goles de Villaoslada en el tramo final del primer periodo y de Fran Rotellar en un sensacional lanzamiento de falta directa decantaron la cuestión. Ambiente festivo en las Cuencas pese al mal resultado, con buen ambiente y celebración de una campaña histórica.



Desde el primer compás se notó que los de Moisés Gutiérrez llegaban a La Vega con mayores necesidades de puntos que el conjunto local, que pronto tuvo el primer contratiempo en forma de lesión de Jorge López.



Igualdad en el primer periodo, ya que tampoco los locales querían ser presa fácil de un Caspe que le metía una marcha más al encuentro. En los balones en largo y en las acciones de estrategia los de Pitu Lerga buscaban la referencia de Aritz, muy bien vigilado por los centrales zaragozanos. Apenas un par de lanzamientos lejanos por parte de un Utrillas que mantenía el juego equilibrado en la zona ancha sin pasar por muchos aprietos.



Y es que al Caspe también le pesaban los nervios a la hora de generar juego. Rotellar era un constante peligro en el área, con un remate algo mordido en la primera llegada del conjunto de Los Rosales. Con el paso de los minutos, los zaragozanos apretaron un poco más el acelerador logrando una importante diana en el compás final del primer periodo.



Un balón en largo por el costado izquierdo del ataque del Caspe lo recogía Cano, quien profundizaba y disparaba con potencia sobre el marco de Augusto. El meta de los locales no pudo blocar el esférico y el más vivo fue Villaoslada para recoger el rechace y anotar desde cerca el cero a uno.



De salida en el segundo periodo, cambio en la meta del Utrillas para que tanto Augusto como Marco se pudieran llevar la ovación de la grada tras su sensacional campaña en la portería del equipo. El encuentro se movía en una dinámica similar, más intensidad de los caspolinos pero también con acercamientos de un Utrillas que quería dedicarle a la grada de La Vega un mejor resultado.

Pero apenas a los diez minutos de reanudado el encuentro, una falta directa en el balcón del área la lanzaba con maestría Fran Rotellar, haciendo imposible la estirada del cancerbero local. Cero a dos y todo el decorado a favor de los de Moisés, pues sabían que el Ejea había remontado en Cuarte.



Con esa distancia en el marcador, el Utrillas jugó sus mejores minutos en la reacción y Puky tuvo la mejor oportunidad del equipo en un remate que sacó Máñez con mucho acierto.



La entrada posterior de Tena y de Adrián le dio más intensidad a la ofensiva de los de las Cuencas Mineras, pero la defensa del Caspe se aplicó con mucha eficiencia. Es más, los zaragozanos buscaron el tercero y la sentencia en alguna contra ante los huecos en la defensa del Utrillas al adelantar líneas, pero no hizo falta.



Al final, alegría pese a la derrota. El equipo inauguró su nueva y flamante grada con 150 asientos hermosos que aguardan más alegrías en la 23-24, hubo buen ambiente en el campo pese a tratarse de la jornada festiva de San Jorge y la temporada 2022-23 se despide con un Utrillas logrando la meta principal, una histórica permanencia. Tan bien conseguida, que se llegó al último partido en casa con todo el trabajo hecho.