El Utrillas quiere abrazar a su afición para disfrutar este domingo ante el Caspe (17:30)

Si se atiende a lo que ocurrió en la primera vuelta, lo que se encontrarán esta tarde los aficionados al fútbol en La Vega, en Utrillas, será, sobre todo, un buen partido de fútbol. Utrillas y Caspe empataron a tres en una tarde fresca de noviembre a orillas del bajo Ebro, en un encuentro que enseñaba ya entonces el potencial de ambos. Al Utrillas se le vino después una racha inmaculada que lo mantiene cómodamente instalado en la zona media de la tabla de Tercera. Al Caspe, aún mejor, una trayectoria firme que lo tiene situado a la estela de los líderes de la categoría.



Así que se enfrentan este domingo dos conjuntos de nivel que quieren hacer valer sus respectivas fuerzas. En Utrillas, la afición y las ganas de hacer disfrutar a los seguidores mineros. “Tenemos una grada fiel, que nos apoyará, que nos acompañará además teniendo en la mano el objetivo de la permanencia”, asegura el entrenador Pitu Lerga. “Por eso debemos jugar para ellos, para darles alegrías y buenos resultados en casa”. La mejor motivación, la casa Es, de hecho, el reto fundamental que le queda al Utrillas para el paso por esta temporada de regreso a la máxima categoría del fútbol regional. “Tenemos que ser ambiciosos en casa, en estos cuatro partidos que nos quedan, e ir a por todos los puntos que podamos porque no es lo mismo ser decimosegundo que noveno”. Mensaje optimista y de reto deportivo el que lanza el entrenador, consciente además de que lo que viene es un rival difícil, un hueso duro cuya clasificación en la tabla es más que merecida y esperada. “Ellos son un equipazo. Son de los favoritos y vienen con todo a La Vega”.



Así que, aparte de la motivación que implica dejar buena imagen ante la afición utrillense, toca hablar de fútbol, de lo que se espera esta tarde con el Caspe. “Ellos son, sobre todo, un equipo muy intenso, que mete un ritmo altísimo tanto en ataque como en defensa”, explica Lerga. Así que la clave está en igualar esa intensidad, adaptar ese ritmo y convertirlo en fortaleza para ser eficientes tanto en ataque como en defensa. “Se juegan el ascenso”; es fundamental afrontar esa posible ansiedad rival.



Sólo el líder Ejea ha sido capaz de vencer al Caspe en los cinco últimos partidos. Trece puntos de dieciocho completan este balance del mes en el Bajo Aragón zaragozano, cuyo representante es, además, un equipo equilibrado que aparece entre los menos goleados de la categoría. No es especialmente goleador, lleva de hecho sólo tres goles más que el Utrillas en esta campaña. Aguarda, pues, un choque denso y duro. Con algunas bajas “La temporada tiene circunstancias, y para eso tenemos una plantilla amplia y de garantías”, asegura el entrenador minero. Lautaro, con molestias ya en las últimas jornadas, no podrá ser de la partida confirmada lesión muscular. También siguen sin poder ser citados Marco Martínez y Jorge López, aún convalecientes de sus dolencias. Y será duda Mele, también con una pequeña lesión que le tiene entre algodones. Son los condicionantes y las consecuencias de un esfuerzo físico importante, a lo largo de la campaña, con el que el Utrillas ha podido poner tierra de por medio con el descenso y afrontar la fase final del campeonato con tranquilidad. Eso sí, vendría bien regresar a la victoria, sobre todo para contentar a la afición.