Érika Torner termina sexta en la prueba nacional de los 800 metros

Durante la mañana del domingo Érika Torner tuvo una cita con la historia del atletismo nacional. Una cita que resolvió bastante bien, y es que la turolense consiguió cruzar la línea de meta de la modalidad de 800 metros del Campeonato de España de atletismo en pista cubierta en la sexta posición, lo que la coloca como la sexta mejor atleta del panorama nacional en 800 metros. Una gesta nada despreciable.



La turolense comenzó su andadura por el Campeonato de España de atletismo en pista cubierta el sábado, cuando se celebraron las semifinales de la modalidad de 800 metros. Allí estuvo acompañada de otra representante turolense, Elena Martín, quien tuvo peor fortuna, ya que no se encontró bien de sensaciones y no pudo colarse en la final del domingo.



Así pues, Érika Torner consiguió uno de los dos mejores tiempos para pasar junto a las dos mejores atletas de los tres grupos en los que se dividieron las semifinales, lo que le permitió estar en la final del domingo, donde acabó en la sexta posición. Un resultado que despierta la alegría de la atleta, quien se marcó como objetivo estar en la final: “Estoy súper contenta porque mi objetivo era meterme en la final. Era el objetivo en pista cubierta. El sábado lo conseguí y en la final ya era disfrutar porque, en verdad, mi final fue el sábado”.



La atleta era conocedora de la dificultad de la prueba, ya que había cuatro atletas con marcas un poco superiores a las suyas. Sin embargo, después había otras tres atletas con las que compartía unos tiempos similares lo que prometía una bonita pugna sobre la pista. A partir del metro 400 se empezó a marcar la pauta de la prueba, ya que las cuatro primeras comenzaron a poner tierra de por medio. No obstante, Érika supo quedarse en su lucha y fue capaz de mantenerse en la pugna con las otras tres atletas con tiempos parecidos y, finalmente pudo acabar en la sexta plaza: “Sabía que había cuatro chicas que tenían una marca un poco superior a las demás, pero también estábamos cuatro detrás que, más o menos, pues nos movíamos en los mismos segundos así que el objetivo era intentar quedar cuanto más alante mejor y al final he quedado sexta”, señaló Érika al respecto.



El podio lo conformaron Lorea Ibarzabal, quien se subió al escalón más alto parando el crono en 2:04.10, Daniela García, que acabó segunda con un tiempo de 2:04.53 y Zoya Naumov, que terminó en el tercer lugar con un tiempo de 2:04.83.