Fin de semana dulce para la cantera del Pamesa Teruel

La jornada pasada fue dulce para la cantera naranja, ya que la mayoría de sus enfrentamientos acabaron en victoria, pues los únicos que probaron la derrota fueron los cadetes, que no acabaron de encontrarse sobre la pista.



La jornada de esta semana empezó pronto, ya que el equipo senior femenino del Pamesa Teruel Voleibol jugó su primer partido de los tres que tenía el viernes en Los Planos, un encuentro que acabó con victoria por 3-0 contra un CV Valdefierro combativo pero que no tuvo opciones en ningún momento.



El sábado el cadete A, en Primera División Masculina, no logró hacerse con la victoria ante un gran equipo como es Miguel Catalán. El equipo de las Viñas dio la cara en todo momento en un partido muy igualado que tuvo que irse hasta el quinto set y que conseguiría llevarse el conjunto de Zaragoza por 2 sets a 3.



El domingo los clubes de Teruel tuvieron una intensa jornada, por la mañana el Cadete Masculino de Las Viñas en 2° Autonómica se desplazaron a Zaragoza. El equipo se enfrentó al líder de la competición el CV Barrio Santa Isabel Melón. Los turolenses cayeron con un 3-0 que no hizo justicia, pues los naranjas jugaron un partido excepcional en el que consiguieron mantener la igualdad y ponerse por delante en muchos casos, pero no fue suficiente.



También se desplazaron a Zaragoza las chicas del Pamesa Teruel Voleibol, el equipo juvenil femenino tuvo que jugar su último partido de la liga regular contra CV Valdefierro, un partido en el que las chicas juveniles hicieron un buen trabajo excepto en el tercer set, lo que les obligó a jugar un cuarto en el que certificaron la victoria por 1-3.



Las chicas senior jugaron dos partidos el domingo, para completar su semana de tres partidos. Por la mañana se vieron las caras ante el Estrella Olivar, al que vencieron con un contundente 0-3. Por la tarde tuvo lugar el partido estrella ante el CV Zaragoza. Las chicas del Pamesa Teruel Voleibol salieron convencidas de que este partido no se les iba a escapar, y con un juego brillante y contundente resolvieron con mucha comodidad el encuentro por un claro 0-3.