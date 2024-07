Goleada al cáncer en Utrillas

Amenizado por una animosa charanga, entre ambiente festivo, calor pero más soportable ya cayendo la tarde, y, sobre todo, por una buena causa. La selección de veteranos de Teruel y del FC Barcelona ofrecieron un buen espectáculo en el campo de La Vega, en Utrillas, con un objetivo aún mejor, colaborar con los proyectos y la labor que realiza la Asociación Española Contra el Cáncer en las comarcas rurales de la provincia, por ejemplo en las Cuencas Mineras. Más de 300 personas acudieron a la llamada solidaria de este encuentro en el que lo de menos fue el resultado. Ganaron los culés, eso sí.

Porque, no hay que negarlo, había nivel en las filas azulgranas. No había estrellas de relumbrón, pero sí un buen puñado de nombres con experiencia y kilómetros en el fútbol catalán un escalón por debajo del profesionalismo. Okunowo, Pedro García, Alberto Manga... Compitieron bien los turolenses hasta donde alcanzaron las fuerzas. No había mal equipo: Pablo Catalán, Ros, Raúl Muñoz como ex del Teruel, Moros desde Alcañiz, el pichichi Jesús Fernández desde Andorra, y un comprometido grupo de futbolistas del Utrillas capitaneados por el mito Luis Milla. Aún así, goleada de los barcelonistas.

Con todo, la mayor derrota se la lleva el cáncer. Aún abierta la fila cero, y a la espera de las colaboraciones abiertas desde numerosos establecimientos y empresas que han querido sumarse y colaborar en esta iniciativa solidaria, esas más de 300 personas que asistieron al partido de ayer dejarán una recaudación importante que será de gran ayuda para la acción social de la AECC.

Las entradas tenían un precio de 6 euros, y se pudieron conseguir en Utrillas, Teruel y Alcañiz. En concreto, en el Ayuntamiento de la villa minera en su horario de oficina 08:00 a 15:00 horas, así como en las piscinas municipales en su horario de apertura de 12:00 a 20:00 horas. En Teruel las entradas estaban accesibles en la sede de la AECC, al igual que en Alcañiz, en la sede de la Asociación. También podían conseguirse en la sede de la Comarca del Bajo Aragón en su horario de oficina de 09:00 a 15:00 horas. Y en la ciudad bajoaragonesa, en diversos establecimientos como Tubaño y en Cristalería Bisel. Asimismo, va a seguir habilitada la Fila cer en Caja Rural de Teruel, cuyo número de cuenta es ES73 3080 0001 8810 0035 0916.

Camiseta conmemorativa

El objetivo del evento es recaudar el mayor importe posible para la AECC en Teruel, y por este motivo, además de las entradas, se han sacado a la venta camisetas conmemorativas del evento, alguna de las cuales se sorteaban a lo largo del encuentro de ayer. Las camisetas tienen un precio de 20 euros y son similares a las que lucieron los jugadores del combinado durante el partido.

Desde el Ayuntamiento de Utrillas vuelven a destacar que se ha decidido apostar por unir una causa social como es el apoyo económico a la AECC en Teruel con el fomento del deporte, tal y como se ha realizado en otras convocatorias también con equipos de veteranos de nivel, como el Real Madrid el año pasado.

Además, se resalta de nuevo la colaboración económica de empresas con presencia en Utrillas y otros municipios de la Cuenca Minera como Térvalis, Draxton, Griñó, Genepol y Clínica Dental SEAP, en lo que ya se está convirtiendo en una apuesta decidida y continua por la labor social desde el deporte. Al final, por una parte, se trataba de incidir en el fomento del deporte y divertir a los aficionados al fútbol; y por otra implicar a clubes de toda la provincia para formar un equipo en apoyo a la AECC.



Mesa informativa a las puertas de La Vega, en Utrillas. T. Santos

Iniciativas originales y periódicas

Sigue de este modo la actividad constante de la Asociación Contra el Cáncer para divulgar, informar, concienciar y luchar contra el cáncer. Por ejemplo, Teruel se sumó el pasado jueves 9 de mayo al Día de la Cuestación, una iniciativa de la Asociación Española Contra el Cáncer para recaudar fondos, que se destinan a la investigación sobre esta enfermedad.

Al final, se trata de llegar a que se consiga la supervivencia del 70 por ciento en el cáncer para el año 2030. “Actualmente la supervivencia en varones está en poco más del 55% y en el caso de las mujeres un poco más del 61%. El objetivo de alcanzar el 70% es una meta muy ambiciosa, porque lógicamente se va a tener que incidir en aquellos cánceres cuya supervivencia es menor para poder globalmente elevar ese grado de supervivencia”, recuerdan desde la AECC.