Gonzalo Sánchez cae peleando por ganarles a los pilotos del Mundial

El que no arriesga no gana y ése fue el caso de Gonzalo Sánchez en Jerez de la Frontera, en la primera carrera del sábado correspondiente a la última fecha del Campeonato de España de Superbike. El piloto turolense llegaba con once puntos de desventaja sobre el líder, Tomas Alonso, después de la sanción difícil de entender en Navarra dos horas después de la carrera y de la dura semana debido a las inundaciones sufridas en Valencia y en la que Gonzalo estuvo dos días incomunicado en el circuito Ricardo Tormo, ya que la lluvia arrasó con accesos e infraestructuras del complejo de Cheste.

Así que el viernes fue día de poner la moto a punto, y ayer sábado en la cronometrada no logró hacer un buen tiempo debido a que se encontró pilotos cuando intentaba hacer la vuelta rápida, terminado finalmente octavo. Pero es conocido que Gonzalo es piloto de carrera y después de una buena salida enseguida estaba luchando ya por el primer puesto. Y, de hecho, con el paso de las vueltas, el grupo de aspirantes a la victoria se fue reduciendo a cinco pilotos dejando al resto muy retrasados, con Antonio Torres, Humberto Cesar Maier, Unai Calatayud, Juan Francisco Risueño, David Salvador y Gonzalo Sánchez luchando por el podio.

Selección SuperSport 300

O lo que es lo mismo, cinco pilotos del Mundial de Supersport 300 peleando codo con codo con el turolense. El líder de la tabla Tomas Alonso se fue quedando en el grupo de atrás muy retrasado, por lo que en esa tesitura faltaba rematar la carrera para el piloto turolense e intentar conseguir un puesto de podio que restara puntos en la clasificación con el objetivo del domingo puesto en intentar revalidar el campeonato. Pero una vez más la suerte no acompañó a Gonzalo y en la última vuelta, un toque con David Salvador en la curva Dani Pedrosa los llevó al suelo y eso hizo que no pudiera terminar la carrera, siendo la victoria para Antonio Torres, con el líder Tomás Alonso quinto.

Por momentos se temió por el propio estado de Sánchez, ya que una rueda le golpeó en la pierna y había dudas por una posible lesión, pero afortunadamente solo fue un susto. Con estos resultados, el piloto portugués necesita tres puntos en la carrera de este domingo para proclamarse Campeón de España, por lo que el piloto turolense lo tiene prácticamente imposible y el objetivo principal será lograr un buen resultado en la carrera que resta.

Un ritmo superior

Para Gonzalo, la clave es sobre todo pensar ya en la temporada 2025 con el foco fijado en quedarse con lo positivo, teniendo en cuenta que el piloto del Team Arco ha estado en carrera a ritmo con los pilotos del Mundial que participan este fin de semana en Jerez. Y que su más directo rival terminó la carrera a once segundos; Sánchez corrió de manera clara mucho más rápido, aunque el título si no ocurre nada extraño será para el portugués finalmente.