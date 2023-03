Gonzalo Sánchez, piloto de SS300 en el Campeonato de España de SBK: "Si todo va bien y somos regulares, podemos optar por el campeonato"

Hace un año apenas podía apoyar con un pie en suelo encima de la Yamaha 300 cc, logrando adaptarse rápido y conseguir dos podios en la Copa Yamaha. Con 14 años y en su segunda temporada completa en el Campeonato de España y con unos centímetros de más, Gonzalo Sánchez ha firmado con el Team Arco, un equipo valenciano que ha logrado ganar el Mundial y que aspira seguir ganando títulos con el piloto turolense.-Gracias a ellos he aprendido muchas cosas. Con ETG básicamente me he formado como piloto ya que he estado cuatro años, ganando la Ohvale y el Campeonato del Mediterráneo con la Yamaha 125cc. Luego subimos a la SS300 y logramos dos podios en la Copa Yamaha y ahora hemos decidido separar nuestros caminos, aunque siempre estaré agradecido por todo lo que ha aprendido a lo largo de este periodo de tiempo.-El cambio fue muy importante ya que pasas a un campeonato nacional donde hay pilotos de varios países con mucho nivel y la moto también se nota bastante ya que tiene más potencia, corre bastante más y el peso se nota mucho. Recuerdo que cuando me monté por primera vez no llegaba apenas con un pie y me costaba bastante, aunque poco a poco me fui adaptando y ahora mismo con los centímetros que he ganado es una moto que ya la tengo muy por la mano y considero que lo podemos hacer muy bien.-Logré hacerlo en la Copa Yamaha. Hay que tener en cuenta que las Kawasaki tienen 400 cc y tienen más bajos. A nosotros nos costaba ya que te tenías que esforzar más en parar bien la moto para luego salir mejor y poder competir contra ellos. Lo importante es que me sirvió para coger experiencia y que este año sea más fácil.-Este invierno no teníamos claro lo que haríamos este año y teníamos varias opciones. Finalmente tuvimos la oportunidad de hacer un test a comienzos de febrero con el Team Arco en Cheste y la verdad es que fue muy bien. Enseguida noté que la moto funcionaba muy bien y me sentí muy cómodo desde el principio, mejorando los tiempos poco a poco y al final logré un ritmo muy bueno, llegando a estar a tan solo una décima del actual campeón de España. La verdad es que tanto el equipo como yo salimos muy contentos y hemos llegado a un acuerdo.

-Este equipo ha ganado el Campeonato del Mundo de SS300 con Álvaro Díaz.

-Si un equipo gana un Mundial es porque es competitivo y cuenta con un buen piloto. Además la sede la tiene en Valencia, a poco más de una hora de casa y eso nos facilitará mucho las cosas ya que para cualquier reunión o entreno, podemos ir sin problema. De momento las sensaciones con el equipo son muy buenas y tenemos un completo plan de trabajo.-Con el entrenador básicamente hemos trabajado en la preparación física y mental, ganando musculación. Además he crecido bastante y servirá para ser más fuerte encima de la moto y en una lucha cuerpo a cuerpo con otro piloto hacerlo mejor. Y luego no podemos olvidar los estudios, sacando buenas notas y mejorando el inglés, que será clave en el futuro ya que cuando compita a nivel internacional es fundamental para relacionarte.



-El comienzo de la temporada está a la vuelta de la esquina.

-Creo que tenemos la estructura y el potencial suficiente para ir a por todas y mi confianza es máxima en que seré capaz de hacerlo bien

-Tenemos el 15 de este mes un test en Motorland y luego dos días más en Jerez, para poder todo a punto de cara a la primera carrera que será el 1 de abril en el trazado andaluz. Será muy importante poner la moto a punto ya que creo lo podemos hacer muy bien.-Creo que es realista pensar que podemos aspirar a estar en el podio de la general y si todo va bien y logramos ser regulares optar por el campeonato. Creo que tenemos la estructura y el potencial suficiente para ir a por todas y mi confianza es máxima en que seré capar de hacerlo bien y no defraudar a nadie. Con humildad y mucho trabajo creo que lo podemos conseguir.-Lo tengo muy claro. Hay que ser regular y estar siempre en el grupo de cabeza para que se fijen en ti. Si quieres llegar lejos o estar para ganar, será muy complicado ya que necesitas patrocinadores que te ayuden a conseguir el presupuesto necesario.-La verdad es que estoy muy agradecido de los patrocinadores que he tenido hasta el momento, sin duda ha sido un complemento a lo que mi familia ha tenido que aportar y sería muy importante tener una continuidad ya que estamos en un momento muy importante para seguir creciendo y poder estar en un Mundial en el futuro. Esperemos podamos seguir con la ayuda de las instituciones y empresas privadas que nos han ayudado hasta ahora y por qué no, conseguir alguno importante que nos ayude todavía más ya que el esfuerzo de la familia es considerable.