Gonzalo Sánchez vence y convence en Motorland

Gonzalo Sánchez no para de crecer como piloto. Después de una victoria y una caída provocada por otro piloto en el Circuito de Jerez estando en la lucha por el podio, la joven promesa turolense llegaba a Motorland Aragón con ganas de convencer a la afición local, logrando una brillante victoria condicionada por las condiciones meteorológicas “La carrera ha sido muy complicada ya que hacía mucho viento y había que tener mucho cuidado. Ya en la salida la moto se ha levantado mucho, aunque he podido mantener la posición y durante unas vueltas hemos estado varios pilotos en el grupo de cabeza. Luego mi compañero de equipo se ha distanciado más de un segundo, pero me he puesto en cabeza del grupo y poco a poco le he ido cogiendo y al final he podido gestionar muy bien la carrera, marcando un ritmo fuerte en la que nos hemos quedado tres pilotos, logrando la victoria final. Ahora soy líder, pero hay que hacer una buena carrera el domingo y salir todavía más fuertes de la cita de casa”.



En cuanto al resto de pilotos aragoneses, Julián Giral no ha podido repetir la victoria del año pasado en Supersport NG y ha terminado cuarto, con la esperanza de mejorar el domingo en la segunda carrera “El viento era muy fuerte y ha sido muy complicado, pero en general hemos mejorado con respecto a los entrenamientos, teniendo muy claro que nos falta un poco todavía. Eric Fernández está un paso por delante nuestro y hemos estado en la lucha por el podio, pero al final Jerpersen me ha adelantado de manera dudosa ya que creo ha tocado fuera de la pista, aunque no se ha podido ver bien en dirección de carrera. Intentaremos estar en el podio el domingo”

Peor suerte ha tenido Miguel Bernal en la categoría de PreMoto 3. El piloto zaragozano que salía desde la cuarta línea de parrilla apenas tuvo tiempo para la remontada ya que se fue al suelo en la curva 17 de la segunda vuelta “tuve un pequeño contacto con otro piloto y la fuerte racha de viento hizo que perdiera el control de la moto y me fui al suelo. Ha sido una lástima ya que es la cita en casa, pero espero hacerlo mejor en la segunda carrera del domingo”.