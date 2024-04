Gran victoria de Gonzalo Sánchez en Jerez

Después de la carrera del sábado en grupo en la que no paraban de sucederse los adelantamientos, Gonzalo tenía muy claro que la mejor estrategia para la segunda carrera era hacer una buena salida, conseguir una pequeña ventaja que le sirviera para marcar su ritmo, que el resto de pilotos se molestaran entre ellos y de esta manera poco a poco ampliar la distancia sobre sus competidores.



En la formación de parrilla se modificaron las posiciones ya que el ganador de la carrera del sábado decidió no competir el domingo, algo inusual en un piloto y eso hizo que Gonzalo saliera segundo. Después de esa situación tan extraña, el piloto turolense realizó una gran salida pasando primero por la curva uno y en la primera vuelta sacó esas décimas que hizo que no fuera molestado por el resto de pilotos. En dos vueltas ya sacó un segundo sobre Roberto Fernández, Varis Fleming, Tomás Alonso, Daniel Ocete y Uriel Hidalgo, ampliando poco a poco la distancia, marcando una vuelta rápida en la vuelta tres de 1:53.396 de tal manera que en la vuelta cuatro Gonzalo ya disfrutaba de una ventaja de dos segundos y en la siete ya tenía cuatro sobre el grupo perseguidor.



A partir de ahí se limitó a mantener esa distancia sin riesgos innecesarios y pasar por meta como líder destacado, seguido de Roberto Fernández y Varis Fleming. Con el tercer puesto del sábado y la victoria del domingo, Gonzalo Sánchez sale como líder con 40 puntos, seguido de Daniel Ocete con 31 y Roberto Fernández con 29.



La próxima cita del Campeonato de España será en el Circuito Ricardo Tormo en Cheste del 30 de mayo al 2 de junio, aunque antes tendrá la segunda ronda de la Copa Mundial de Yamaha del 19 al 21 de abril en el mítico circuito de Assen, en Holanda.