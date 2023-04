Izan Edo se proclama subcampeón de España de Duatlón Sprint Júnior

Por

No cabe duda de que Izan Edo vive su mejor momento. El atleta del Club Triatlón La Val se proclamó ayer subcampeón de España de Duatlón Júnior en la localidad madrileña de Alcobendas. Su gran carrera a pie le permitió subirse al segundo escalón del podio tan solo una semana después de participar en su segunda prueba internacional, la Copa de Europa Júnior. Sin embargo, Edo no fue el único representante del club turolense en los campeonatos de España celebrados este fin de semana, ya que a la cita también acudió el equipo juvenil, compuesto por Julián Cruz, Mabi Haddi y Hugo Edo, que compitió en la jornada del sábado en la modalidad de Supersprint.



Alcobendas acogía durante dos días a las promesas emergentes del duatlón nacional. El municipio madrileño albergaba los campeonatos de España de dicha disciplina en las categorías de cadete, juvenil y júnior.



Izan Edo llegaba a la cita en buen estado de forma, pero con la incertidumbre de ver cómo le podían haber sentado las dos semanas de competición internacional que el de Jarque de la Val acumulaba en sus piernas.



Sin embargo, Edo dio muestras de fortaleza desde la línea de salida. Siempre en el grupo de cabeza Consciente de que la carrera a pie es uno de sus puntales, Izan Edo tomó la iniciativa y se puso a tirar de un grupo que se fue cortando a medida que avanzaba la carrera. El turolense abrió distancia con sus competidores y tan solo cuatro rivales pudieron seguirle el ritmo.



En la primera transición, en la que Edo fue el más rápido del grupo de cabeza, sus dos principales oponentes, Pelayo González y Jesús Vela, lograron distanciarse algo del cuarto clasificado, Joan Manera.



Sobre la bicicleta, el atleta del Triatlón La Val marcó su parcial más flojo y cedió algo de ventaja a sus dos acompañantes durante toda la prueba, aunque se unió a un grupo más grande y pudo volver a alcanzar a uno de los escapados.



La segunda transición volvió a beneficiar al turolense, que en la segunda carrera a pie ya se posicionó en el segundo lugar y no se movió de allí. Poco a poco, Edo fue recortando diferencias con el madrileño Pelayo González hasta alcanzarlo.



Sin embargo, el del Club Triatlón Diablillos de Rivas lanzó un esprint final inalcanzable para Edo cuando todavía restaban 400 metros y se proclamó campeón de España. Orgulloso y ambicioso No obstante, el atleta turolense se quedó muy satisfecho con la prueba realizada y aclaró que conseguir el subcampeonato le produjo una enorme alegría: “Sabía que estaba fuerte, pero hasta que no cruzas la meta no puedes dar nada por hecho. Pensaba que iba a venir un poco cansado”.



Tras sumar un nuevo logro a su palmarés particular, Izan Edo confía en poder estar en el Mundial Júnior de Duatlón, que se disputará en Ibiza del 29 de abril al 7 de mayo: “A principio no pensábamos en ello, pero viendo lo visto igual no está tan lejos”. El atleta de Jarque de la Val todavía no sabe si tiene plaza, ya que solo el campeón de España tiene asegurada la presencia. Las otras dos plazas se otorgan por criterio técnico.