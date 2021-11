Javier Marta debutará en el mundial frente a contrincantes ingleses

Por

Llega el momento de la verdad para Javier Marta, el turolense que va a participar este fin de semana en el Campeonato del Mundo de Bádminton Sénior, que se celebra en Huelva. Marta, que llega a la competición global con la vitola de ser el campeón nacional en dobles M-40 y subcampeón en individual, partirá hoy hacia la capital andaluza donde el domingo comenzará su participación. los sorteos de los emparejamientos le han puesto an frente a rivales británicos, tanto en individual como en dobles masculino. A pesar de la dificultad de la empresa, el turolense se muestra contento por poder participar y animoso para progresar tan lejos como pueda.



Después de su participación en el Nacional, Marta ha completado su preparación para el Mundial participando el pasado fin de semana en un torneo en Binéfar con su compañero Eduardo Marco, de Binéfar, en el que cayeron en semifinales.



Marta no ocultaba que llega “con muchos nervios” al fin de semana “pero con ganas de que empiece”. El jugador reconocía que hasta ahora había estado “bastante tranquilo”, pero la proximidad de la partida ha sido el detonante que ha desatado los nervios.



Este sábado será el día en el que el representante turolense emprenda el largo viaje desde Teruel hasta Huelva. Será necesario prácticamente todo el día para completar los cerca de 800 kilómetros que separan las dos capitales para poder estar el sábado por la mañana recogiendo la documentación que le acredite como participante en el torneo. Dos duelos británicos

Esta semana la Federación Internacional de Bádminton publicó los cuadros de los enfrentamientos, aunque todavía no se ha determinados los horarios de los partidos. Si se sabe que Marta jugará el domingo su primer partido en individual y el lunes en dobles. También se conoce el nombre de los jugadores contra los que se enfrentará. Se trata de jugadores británicos, y a pesar de que la competición inglesa es una de más fuertes del viejo continente, Marta confesaba estar dispuesto a salir a darlo todo.



“Hay que ser realista. Un mundial son palabras mayores. Sabemos de dónde venimos y a lo que jugamos, que es nivel amateur, aunque hay mucha gente profesional o semiprofesional, como le pasó a Judit Gracia en el Europeo. Hay que ser realista y si consiguiera pasar una ronda en cualquiera de las categorías habría que catalogarlo de proeza”, dijo.



En categoría individual se enfrentará con Paul Freeman, y en doble Marta y Marco tendrán que jugar contra los también ingleses Troy Grandison y Kulabalasingham Nirmalan.



Mientras que Freeman acumula un amplio bagaje internacional, ya que éste será su cuarto Campeonato del Mundo y también ha competido en el Europeo. Mientras, para la pareja con la que se enfrentarán en dobles masculinos ésta será su primera experiencia internacional.



Marta destacó que Freeman “tiene más experiencia internacional” que el aragonés a lo que añadió que “dentro de Europa, el nivel del Bádminton inglés es alto”. Después de los daneses, los ingleses son los que más nivel tienen en Europa”, apuntó. De reconocimientos y apoyos

Javier Marta fue recibido en la Diputación Provincial la semana pasada y este miércoles en el Ayuntamiento de capital en sendos actos en los que los Manuel Rando y Emma Buj le trasladaron el reconocimiento de sus respectivas instituciones. Sin embargo, a pesar de que el jugador turolense valora positivamente ese gesto, echa en falta que los reconocimientos se terminen traduciendo en un apoyo decidido a su deporte para que la participación en el Campeonato del Mundo no sea una anécdota.



“El reconocimiento y que las autoridades reconozcan el esfuerzo y los logros se agradece. Pero el apoyo es distinto”, matizó el jugador, que entiende “como apoyo el contribuir”, pero “ahí no contamos con apoyo”, lamentó. “Cuando fui a la Diputación sí que se interesaron por mí y por lo que hacíamos”, matizó el jugador, que echó de menos ese interés en el Consistorio. “Se agradece el apoyo de las instituciones, pero falta el apoyo económico y de instalaciones”, explicó. Marta lamentó no poder “llegar a convenios con el Ayuntamiento para entrenar ni nada”.



En el equipaje de Javier Marta no faltarán “tres o cuatro raquetas” pues aunque siempre juega “con la misma”, y poco probable que ocurra, se protege de `posibles roturas del cordaje o incluso del marco de la raqueta durante la competición. Sí ha previsto llevar un único par de zapatillas, con las que entrena y compite habitualmente, haciendo bueno el dicho de que en competición no se estrena nada.



Marco y Marta vestirán con unas camisetas que les ha facilitado la Federación española a toda la expedición nacional.