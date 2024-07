Javier Vicente: “Intento hacer un recorrido variado que guste a todos los pilotos”

Por

Javier Vicente crea y custodia cada año el secreto mejor guardado de la Baja Aragón: su recorrido. Él es el principal responsable del dibujo de los tramos que tienen que recorrer los algo más de 270 equipos que participan en la prueba y que pasan este año por 35 municipios de la provincia de Teruel. En este 40 aniversario de la carrera, Javier Vicente ha querido elaborar un itinerario novedoso, con mucha variedad y que encandile, sobre todo, a los pilotos.



-El secretismo respecto al recorrido es algo muy normal en la Baja, ¿por qué es tan importante no desvelarlo hasta justo antes de que empiece?

-A mí me gusta que el recorrido sea secreto hasta el mismo día de carrera por respeto a todos los pilotos. Si hay unos pilotos que por A o por B se enteran del recorrido ya se pueden mirar mapas y tienen un poco más de información que los otros, entonces lo mantengo al límite para que todos los pilotos partan del mismo punto.



-Ahora el recorrido ya es oficial, ¿qué características tiene el de esta edición?

-Este año la Baja hace el 40 aniversario, por lo que quería un recorrido prácticamente nuevo con respecto al del año anterior. El recorrido se preparó en enero, lo mandamos a Medio Ambiente, ya que tiene que pasar unas autorizaciones medioambientales, y bueno poco a poco nos han ido cortando tramos que no nos dejan hacer porque hay pájaros, porque hay flora, porque hay fauna, etc. Entonces en el recorrido, con respecto al año pasado, va a haber en el tramo este de la derecha de la autovía unos 85 kilómetros nuevos y en el tramo oeste a la izquierda de la autovía habrá unos 75-76 kilómetros nuevos también.



-Qué busca hacer en sus recorridos?

-Yo lo que intento es hacer un recorrido variado, que le guste tanto a los profesionales como también al resto de pilotos. Así pues, intento buscar un poco de todo, intento buscar pistas rápidas, pistas lentas, alguna trialera, zonas de piedra, porque hay muchos pilotos que vienen a testar los coches de cara al Dakar, etc., en definitiva algo muy variado.



-Lleva varios años diseñando los recorridos de la Baja, ¿se hace complicado innovar cada año? ¿La creatividad se agota?

-Cada año mi cabeza echa humo tratando de buscar recorridos. Al fin y al cabo, sobre todo con el tema medioambiental que tenemos, por mucho recorrido nuevo que busque las zonas son las que son y no me puedo salir mucho de ahí, pero trato de buscar recorridos nuevos y, si no son nuevos, repetir alguna zona que haga tiempo ya que no se ha hecho. Lo que intento siempre es gustar al piloto.



-¿Cómo es el proceso por el cuál elabora los recorridos?

-Yo este año para la realización de la Baja Aragón 2024 en su 40 aniversario he realizado 15.000 kilómetros de caminos, para que os hagáis una idea. En mi casa trabajo con los mapas, pero a mí lo que me gusta de verdad es trabajar físicamente, ver lo que yo tengo en el terreno, buscar las piedras, buscar esas curvas, buscar ese terreno que yo necesito. Con lo cual, lo que hago cada año es pisarme todos los caminos y, una vez los tengo todos pisados, con mis anotaciones que me hago en mi cuaderno, llego a casa y selecciono el terreno.



-¿Qué papel ocupa la navegación en la Baja Aragón?

-En esta carrera siempre se ha hecho un flechaje muy bueno y muy intenso, pero yo cada año sí que es verdad que voy rebajando el flechaje porque quiero que el piloto y el copiloto naveguen más, que se fíen más del libro de ruta y no de las flechas que ponemos nosotros. Lo que si que hacemos es cortar al 100% todos los caminos que entran a carrera para que cualquier espectador no se pueda meter en ella.



-¿Cómo se ha diseñado el libro de ruta?

-Una vez que ya se ha diseñado el recorrido sobre mapa y pisado físicamente sobre el terreno empezamos a pintar el libro de ruta. Este año hemos vuelto a contar con la colaboración de Lucas Cruz, copiloto de Carlos Sainz, que ha hecho toda la revisión. Es un campeón del Dakar, por lo que creemos que el libro de ruta está asegurado al 100%.



-¿Qué velocidad pueden alcanzar los vehículos en estos trazados?

-El límite máximo para los coches potentes está en 170 kilómetros por hora y ya te digo yo que estos días veréis coches a 169,9 kilómetros hora porque van al límite. Es increíble verlos.



-Por último, ¿qué tiene de especial el vehículo con el que posa en la fotografía?

-Es el coche con el que corrí yo con mi hermano en el año 2001. Es un coche con mucha historia, han corrido muchos pilotos con él y bueno lo han puesto de exposición en el 40 aniversario y para mí es una grandísima alegría.