Schareina y De Mevius vuelven a dominar en la jornada del sábado

Schareina y De Mevius volvieron a hacer de las suyas en la jornada del sábado. El motorista valenciano partía como favorito y volvió a hacer buenos los pronósticos con una superioridad inapelable sobre el resto de sus rivales, tanto es así que el valenciano se impuso en las dos especiales cronometradas y cerró el sábado con más de un minuto de ventaja sobre Edgar Canet (KTM) que fue el único que se aproximó al ritmo del líder. Más de lo mismo ocurrió en la categoría de coches, donde Guillaume De Mevius imprimió un ritmo vertiginoso al alcance de muy pocos. De esta manera, al igual que Tosha, el piloto belga se impuso en las dos especiales cronometradas de la categoría de coches. Así pues, los dos pilotos, cada uno en su modalidad, volvieron a demostrar que sigue sin haber nadie más rápido que ellos en el territorio turolense. Ambos cuentan con una gran diferencia respecto a sus perseguidores, pero todo puede pasar en la última etapa de este domingo. Al que le tocó vivir una realidad totalmente diferente fue al conocido piloto Nasser Al-Attiyah, que perdió cerca de 20 minutos por problemas mecánicos y se aleja considerablemente de sus opciones de podio.



En la jornada del sábado la acción comenzó mucho más pronto. Coincidiendo con los primeros rayos de sol salieron los primeros vehículos a funcionar de acuerdo al orden preestablecido en la jornada de clasifiación que tuvo lugar en la prólogo del viernes. De nuevo las motos fueron las primeras en pisar la tierra turolense. En este sentido, las especiales de Torrijo del Campo-Gea de Albarracín (181,2 km) y Argente-Concud (163 km) evidenciaron el gran momento de forma de Schareina que distanció en la general a más de cuatro minutos a Lorenzo Santolino, su principal rival, que ocupa el tercer puesto en la misma. “La Baja España Aragón es dura con un terreno pedregoso y está siendo una de las ediciones con el terreno más duro. Me ha costado coger el ritmo y hemos encontrado las pistas muy rotas por la tarde tras el paso por los coches. Intentaré mantener la distancia pero también buscaré ganar la especial”, comentó el ganador de la etapa al finalizar la jornada del sábado.



Así pues, Schareina lidera con un crono total de 4:43:39 una clasificación en la categoría de motos cuyos tres primeros clasificados son españoles: la segunda plaza, a 1:55, es para Edgar Canet, y la tercera, a 6:52, para Lorenzo Santolino. El cuarto clasificado, a falta de la última etapa del domingo, es el francés Neels Theric, a 8:32; y cierra el quinteto de cabeza el portugués Martim Ventura a 13:28.



Sara García lidera en la Copa del mundo FIM Women mientras que en quads, Jerome Connart terminó el día como líder tras el abandono de Dani Vilà que había sido el más rápido en la especial matinal.



En cuanto a los coches De Mevius arrancó en la matinal imponiendo diferencias sustanciales sobre Rokas Baciuska que se acentuaron en la especial corta del día donde ya logró distanciar al piloto lituano a más de tres minutos fijando la diferencia en la general provisional por encima de los cuatro minutos y medio. La tercera posición en la clasificación fue para Joao Ferreira, que se sitúa a siete minutos y cuarenta seis segundos de los líderes. “El objetivo ahora es tratar de ganar, vamos por el buen camino por el momento pero esto es largo. Hemos pasado mucho calor porque no tuvimos aire en el coche en la segunda parte de la etapa. Mañana abriremos pista y tendremos cuidado para intentar ganar la general. La etapa no es importante, sólo queremos ganar la general”, comentó el belga al finalizar la prueba.



El primer español en la clasificación de esta categoría de coches fue Nani Roma que ayer cerró la primera etapa de la Baja España Aragón en la quinta posición de la general scratch siendo además el líder dentro del Campeonato de España de rallyes Todo Terreno. Roma aventaja en 10’58’’ a Pau Navarro, segundo clasificado mientras que Joao Días partirá mañana desde la tercera posición de la general.



La peor parte se la llevaron dos de los favoritos al podio en la prueba. Yazeed Al-Rajhi abandonaba en el kilómetro 147 de la especial entre Torrijo del Campo y Gea de Albarracín por un problema mecánico cuando marchaba tercero en la clasificación. También sufrió problemas mecánicos Nasser Al-Attiyah que perdió cerca de 20 minutos en la segunda especial y tiene muy complicado acceder al podio.



Por su parte, en camiones, Martin Macik comenzó con fuerza esta Baja España Aragón siendo el más rápido en la primera etapa tras batir al equipo vencedor en la edición de 2023, el formado por Javier Mariezcurrena y al equipo holandés liderado por Richard De Groot.



Al igual que el viernes, la jornada del sábado dejó escenas espectaculares gracias a la pericia y la habilidad de algunos de los mejores pilotos del mundo del off-road, que contribuyen a engrosar el legado de la Baja España Aragón. Durante el día de hoy la competición llega a su fin, pero también podrán verse algunas de estas imágenes, ya que este domingo tendrá lugar la tercera especial entre Torrijo del Campo y Cella (162 km). La categoría de coches arrancará a las 7:07 horas y las motos a las 11:07 horas. La entrega de trofeos esta prevista para la tarde de hoy, la de motos será en torno a las 18:00 horas y la de coches en torno a las 19:00 horas.