Jimena Bielsa brilla en Europa portando el nombre de Alcañiz

Jimena Bielsa tiene once años y desde los seis lleva practicando patinaje sobre ruedas. Lo que para ella comenzó como una afición más, poco a poco se ha ido convirtiendo en una rutina con la que sigue disfrutando como al principio. Sin embargo, la constancia y el trabajo han dado sus frutos y Jimena se ha colado entre las mejores patinadoras del continente. La joven alcañizana quedó sexta en el campeonato de Europa celebrado la pasada semana en la ciudad italiana de Roccaraso después de realizar una gran actuación que la hizo brilla en su primera experiencia en un campeonato continental.



“Me hicieron un cartel dándome la enhorabuena y cuando he llegado todas me han abrazado”. Así recibieron las compañeras del Alcañiz Club Patín Artístico a la flamante representante de su club que el pasado fin de semana se hizo un hueco entre la élite del patinaje artístico europeo. La patinadora bajoaragonesa, que compite en categoría Alevín, regresó el lunes de su aventura por tierras italianas, donde dio la talla compitiendo con las mejores de Europa. “Había un nivelazo. No es lo mismo que competir en Aragón o en España. Allí estaban las mejores”, explicó Jimena Bielsa con alegría después de llevar el nombre de Alcañiz a la cumbre de una disciplina con bastante seguimiento en la capital del Bajo Aragón. Una experiencia increíble Para la patinadora de once años poder competir en el campeonato de Europa fue “una experiencia increíble” de la que asegura estar muy orgullosa.



Jimena entrena todos los días y a pesar del esfuerzo que ello supone no le cuesta excesivo trabajo ya que es algo que “le encanta”, según explicó su madre, Lidia Alegre: “Es un deporte que no puedes dejar ni un solo día porque puedes perder práctica a la hora de hacer movimientos concretos. A ella le encanta. Su mayor castigo es no poder ir a entrenar”.



Precisamente, la constancia y las ganas que Jimena Bielsa pone en cada entreno la han hecho convertirse en la mejor patinadora aragonesa y ganarse un hueco entre las mejores del panorama nacional y continental. La alcañizana salió triunfadora del campeonato de Aragón el año pasado con un primer puesto que le permitió ir al campeonato de España representando a la comunidad aragonesa. Una buena actuación en el certamen nacional, que se celebró en A Coruña del 6 al 8 de octubre, en el que quedó séptima, provocó que la seleccionadora nacional la convocase para viajar hasta Italia a disputar el campeonato de Europa. Dos semanas que no olvidará El calendario ha querido que la patinadora alcañizana viva dos semanas que serán complicadas de olvidar para ella. Jimena viajó acompañada de su familia a Galicia el lunes 3 de octubre para conocer la pista en la que se iba a celebrar el campeonato de España y aclimatarse a ella. Tras lograr un séptimo puesto muy meritorio y vivir una experiencia que ella mismo define como “muy chula”, la turolense regresó a Alcañiz para descansar un día, el tiempo justo para cambiar la ropa y los patines de maleta y prepararse para la gran aventura europea. El domingo 9 de octubre se subió al avión junto a Ester Velilla, su entrenadora, y ese mismo día llegaron a Roccaraso, un pequeño municipio situado en la Provincia de L’Aquila, en el centro de Italia.



Allí ambas disfrutaron del debut de la patinadora, que también sirvió como estreno del Alcañiz Club Patín Artístico, en una competición continental. Tras los buenos resultados cosechados por Jimena Bielsa su entrenadora también se mostró muy orgullosa: “Me ha dicho que está muy contenta con mi año y que me lo merezco”. Repetir el exitoso año Después de regresar de Italia, la joven alcañizana todavía sigue asimilando lo conseguido. Sin embargo, Jimena es ambiciosa y ya piensa en los objetivos de cara al final de temporada y al próximo año. La patinadora tiene a finales de este mes la copa de Aragón, que será una prueba especial ya que pondrá el punto final a su etapa como Alevín. Con vistas al próximo curso, en el que la bajoaragonesa pasará a ser Infantil, su principal intención es repetir los buenos resultados que ha acumulado a lo largo de esta temporada. “Mis objetivos son estar en el podio del campeonato de Aragón e intentar repetir ir al de España”, confesó una Jimena Bielsa que disfruta y hace disfrutar a la gente que le rodea con sus acrobacias sobre los patines.



Con solo once años, la patinadora del Bajo Aragón se ha convertido en todo un referente del patinaje artístico nacional y es todo un ejemplo para las niñas y los niños que practican este deporte tanto en Alcañiz como en otros puntos de la geografía aragonesa.