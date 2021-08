Jorge Hernando y Mikel Martínez se citan en la final del Torneo Club de Tenis de Teruel

Por



Jorge Hernando y Mikel Martínez disputarán la final del LXIX Trofeo Club de Tenis Teruel. EL partido, que se disputará este sábado en las instalaciones del club turolense a las 18:00 horas decidirá el vencedor del que ya es el torneo de tenis más veterano del calendario español.



Las semifinales no defraudaron y reunieron en la pista central del Club de Tenis de Teruel a los cuatro primeros cabeza de serie.



La primera semifinal, que se disputó el viernes a las 16:30 horas, Daniel Lara y Mikel Martínez con victoria de éste último por un marcador de 6-2 y 6-3. Martínez partía como cuarto cabeza de serie mientras que Lara estaba entre los favoritos al ser el segundo cabeza de serie.



Martínez fue superior a su contrincante y supo aprovechar la falta de acierto de Lara, que no llegó a intimidarle. El choque se caracterizó, además, por intercambios de golpes largos que pusieron a prueba la resistencia de los jugadores y que terminaron cayendo del lado de Mikel Martínez.



La Segunda semifinal llevó a Jorge Hernando, que partía como cabeza de serie del torneo, a la final de este sábado. Hernando se impuso a Yair Alcolea, tercer cabeza de serie, en un partido muy reñido que se resolvió por 7-6 y 6-4. Con este resultado Jorge Hernando se cita de nuevo en la final del campeonato, después de que el año pasado ya alanzase el último partido, y parte como favorito para la victoria del torneo.



El duelo contra Alcolea ha sido el peldaño más duro en el camino de Hernando hacia la final, teniendo que recurrir al desempate en el primer set. En el resto de encuentro, el cabeza de serie solo ha encajado seis juegos en le primero contra D. Esteban y dos frente a Ferrandiz.



Mientras, su contrincante por el título tuvo que sudar la camiseta en el partido de cuartos frente a C. Gracia, teniendo que recurrir al tie break para cerrar el segundo y definitivo set