Jorge Lorenzo: “Mi prioridad ahora mismo es disfrutar de la vida”

Jorge Lorenzo se encuentra cómodo en su situación actual. Después de perder la motivación por las carreras, decidió retirarse a final de 2019, cambiando totalmente su forma de vida. El mallorquín dedica la mayor parte de su tiempo a viajar y descansar, aunque sigue de cerca el Mundial de MotoGP y aprovechando un viaje a Barcelona, ha visitado Motorland para visitar amigos y dedicarnos unos minutos a los medios de comunicación y darnos su opinión por la situación del campeonato .



-¿Cuál es su impresión del Campeonato de MotoGP desde que lo dejo?



-Más o menos es el mismo, aunque ahora la gran diferencia es que no hay apenas gente en el paddock, comparado con un año normal. La verdad es que me llevé una tremenda impresión cuando llegué el viernes y no encontrarme con casi nadie, cuando en un año normal siempre está lleno de invitados y hay un ambiente tremendo. Aparte de eso, cuando te retiras ya piensas en otras cosas y cuando vuelves, te resulta extraño cuando entras a un paddock y piensas todos los momentos que he vivido aquí, por lo que he aprovechado para hablar con amigos y compartir ratos con los diferentes medios.



-Fabrio Quartararo está haciendo una magnífica temporada ¿Le recuerda un poco a usted por el estilo de conducción con la Yamaha?



-La verdad es que Fabio especialmente esta temporada me recuerda en muchas ocasiones a mí. Inclina mucho el cuerpo a mitad de la curva con la Yamaha y prepara mucho la curva como hacía yo en mi carrera deportiva. Es líder con 23 años de edad, está en el buen camino para ser Campeón del Mundo y me recuerda cuando yo corría en el 2010 y logré mi primer campeonato de MotoGP.

-¿Ha visto algún cambio en Marc Márquez debido a la lesión?



-Marc hizo una gran temporada en el 2019, a un nivel muy superior al de sus rivales, pero tuvo una grave lesión en Jerez el año pasado, cuando estaba haciendo una carrera increíble, muy superior al resto de sus rivales. Pero es un deporte de riesgo y con la lesión tuvo problemas durante todo el año y pienso que podría haberlo ganado de nuevo si no llega a ser por los problemas con el brazo. Eso hizo que quizás la confianza del resto de pilotos subiera al no estar Marc y así aumentara las opciones de victoria. El año pasado fue el momento de Joan Mir y este año parece que será el de Fabio ya que está más fuerte. Habrá que ver en el futuro, pero hay pilotos como Jorge Martín, Bagnaia y otros que seguro estarán en la lucha en el futuro.

-¿Ha hablado con Valentino Rossi?



-He ido a verlo y hemos estado conversando durante unos diez minutos. Hemos hablado de varias cosas y lo principal es que él está feliz, está muy motivado por probar con los coches. El ha estado muchos años compitiendo al más alto nivel y ha disfrutado mucho con lo que ha hecho, por lo que tiene que estar satisfecho.



-¿Qué le gusta más de la nueva vida que lleva desde que se retiró?



-Todo, me gusta mucho la vida que llevo ahora. Me encuentro muy cómodo y disfruto mucho de cualquier momento, viajando, conociendo otras culturas y otros lugares.

-¿Qué le gustaba más y de menos de su etapa como piloto?



-Si pienso ahora en mi situación actual, hay tres cosas que no me gustaban. Como es normal lo peor eran las lesiones, luego la presión y el sacrificio que teníamos que hacer para conseguir los resultados. En cambio si disfrutaba mucho con las victorias, las sensaciones que teníamos cuando en un test se conseguía alguna mejora que te hacía ganar algo y por supuesto, la gente que te apoyaba en las gradas y en el paddock.



-¿Qué le parece Pedro Acosta?



-Lo he conocido este Gran Premio y estuve hablando con él un buen rato. Me ha parecido una persona apasionada de este deporte y con mucha hambre de victoria, como la que yo tenía o la de Stoner, Marc o Rossi. Tiene mucho talento y creo que lo podrá hacer muy bien.



-Hace unos días dijo que le gustaría correr las 24 horas de Le Mans. ¿Le gustaría ser compañero de Valentino Rossi en esa carrera?



-Podría ser una gran idea ya que ambos somos bastante rápidos en un coche y no tienes que prepararte físicamente como en las motos. Además la presión no es la misma por lo que podría ser bonito competir juntos.

-¿Piensa que algún piloto Ducati podrá ser Campeón del Mundo de MotoGP?



-Podría ser. He visto mucho talento en Bagnaia, Martín y Bastianini. Miller es un poco más mayor y necesita ser más consistente para optar a un campeonato. Pienso que Jorge Martín es increíble a una vuelta, muy explosivo y ha logrado ganar una carrera siendo Rookie. Francesco Bagnaia es muy rápido y necesita ganar una carrea para tener más confianza en sí mismo. Y de Bastianini hay que tener en cuenta que corre con una moto de otro año y eso le hace que sea muy complicado estar más arriba.

-¿Qué opinión tiene de lo sucedido con Maverick Viñales en Yamaha?



-No conozco bien lo que ha sucedido y no puedo hablar mucho ya que no estaba dentro para entender lo que ha podido pasar. Maverick es un piloto muy rápido, con mucho talento y cuando él está convencido y tiene la confianza necesaria con su moto es capaz de ganar. Lo demostró ganando la primera carrea en Qatar, pero luego perdió la confianza y ha tenido carreras muy complicadas. En vez de dar pasos adelante, los problemas eran los mismos o incluso peor. Además, la llegada de Fabio y conseguir buenos resultados todavía ha hecho la situación más complicada y ese ambiente negativo ha propiciado que la situación acabara como ha acabado. Incluso aunque por un lado compita con una moto que no ha conseguido buenos resultados en los últimos años y con un salario por debajo de lo que estaba ganando, por otro lado habrá valorado el sentirse ante un nuevo reto más cómodo y feliz, inclinando más la balanza por esto último.

-¿Ha pensado alguna vez volver a MotoGP, sea con algún equipo o con algún medio?



-Nada es imposible ya que no sabes lo que pueda ocurrir en el futuro, pero ahora mismo no está entre mis objetivos ya que me gusta mucho la vida que llevo en estos momentos. Me gusta mucho disfrutar del tiempo libre y disfrutar de la vida.

-¿Y algún otro proyecto fuera de MotoGP?



-De momento quiero disfrutar de mi tiempo libre, viajar mucho, conocer nuevos lugares, a nueva gente y de momento es lo que me gusta hacer.

-¿Puedo ir a esos viajes con usted?



-Vente, te aseguro que lo pasarás muy bien (risas).