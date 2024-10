Juan Hernández completa presencia con la Selección sub-19 con un empate ante Rumanía

Por

El debut del centrocampista turolense Juan Hernández con la selección española sub-19 no ha podido ser más provechoso. Dos años por debajo del límite de la convocatoria, Hernández ha tenido presencia en los tres encuentros disputados por la roja juvenil en el Torneo Internacional de selecciones celebrado en Rumanía. Allí debutó Juan en el primer partido ante Alemania, con derrota al final y casi veinte minutos de presencia del turolense. Y una hora jugó en el segundo partido, el del fin de semana victorioso ante Noruega.



Así, tras este triunfo ante el cuadro nórdico (3-1), tocaba este martes el siempre engorroso reto de medirse a la escuadra anfitriona, Rumanía, como guinda al torneo. Los de Francisco Gallardo saltaron al campo del Football Centre de MogoÈ™oaia con la certeza de que el duelo no sería fácil. El equipo dirigido por Marin Ion venía de superar a Alemania en la segunda jornada (2-0) y contaban con el inestimable apoyo de la afición en las gradas.



Corría el minuto seis del encuentro cuando un centro de Antonio Cordero permitía a España soñar. El internacional del Málaga CF subía el 0-1 al electrónico tras un disparo certero. Sin embargo, en el 25 VermeÈ™an firmaba las tablas. Yago Moreira, colosal durante los 90 minutos y que en un principio había detenido el lanzamiento inicial, no podía hacer nada para evitar el empate posteriormente. Se llegó al descanso con las tablas, Hernández trató de ayudar a la búsqueda del triunfo en el cuarto de hora final, pero no cambió el resultado y los campeones de Europa se despiden de Bucarest con la mente puesta ya en el siguiente compromiso, en Kosovo en noviembre.



Terminada la concentración de la Selección sub-19 que ha vivido el debut del turolense, ahora toca volver a la rutina de entrenamientos con el segundo equipo culé, que se vio obligado a aplazar su enfrentamiento liguero del pasado fin de semana precisamente debido a la gran cantidad de internacionales que la cantera del Barcelona proporciona a España.