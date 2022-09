La ciudad de Teruel incrementa su compromiso con el CD Teruel

Por

El Ayuntamiento de Teruel incrementa su aportación al Club Deportivo Teruel en 5.000 euros. El Consistorio y el club rojillo firmaron ayer el convenio correspondiente al ejercicio 2022 por el que el actual campeón de Segunda RFEF recibirá 85.000 euros, lo que supone un incremento del 6 por ciento. La alcaldesa, Emma Buj, aseguró que la firma del convenio anual con el CD Teruel es una “apuesta por el deporte y por el CD Teruel con un convenio que este año se incrementa en 5.000 euros” en un apoyo que, aseguró, “se va incrementando conforme el Ayuntamiento de Teruel está más saneado y en mejor disposición para poder seguir ayudando a un equipo que es imagen de la ciudad y que forma parte del corazón de los turolenses”.



Buj señaló que el apoyo del Consistorio no se limita al convenio suscrito ayer con la entidad deportiva, “sino también a inversiones realizadas por el Ayuntamiento” en referencia a las últimas intervenciones que han supuesto la inversión de cerca de 400.000 euros en campo Pinilla con la sustitución del sistema de iluminación del terreno de juego incorporando la tecnología led con el consiguiente ahorro energético, la instalación de un vídeo marcador y la modernización del sistema de megafonía del estadio. Tanto la edil como el presidente del club, Ramón Navarro, destacaron la importancia de haber rebajado el consumo energético de la instalación deportiva ahora que el precio de la luz se ha disparado. Navarro señaló que el D Teruel está pagando facturas mensuales de más de 2.000 euros, que si bien similares a las que se estaban abonando antes del cambio de las luminarias, su importe sería el triple si se hubieran mantenido los focos anteriores.



Precisamente, el presidente del CD Teruel agradeció la colaboración del Ayuntamiento con su club.Narro aseguró que “es necesario que nos ayuden porque no tenemos otra” y agradeció el incremento en la cuantía de la aportación municipal. También celebró las inversiones que se han realizado en Pinilla reconociendo que “el club nunca podría llegar a realizarlas”. Así, con las “pilas cargadas”, el directivo rojillo se comprometió a representar a Teruel “lo mejor que podamos” hicimos el año pasado” aseguró que de nuevo intentará “estar ahí arriba”. El concejal de Deportes, Carlos Aranda, afirmó que ayer era “un día importante para el CD Teruel porque el convenio apoya a toda la estructura del club, desde la base al femenino”. Aranda dijo que el CD Teruel “es el club más importante, el club de referencia de la ciudad” y que lleva el nombre de Teruel “por toda españa en una modalidad tan seguida como es el fútbol”. Ahora el club piensa en la retirada de las columnas de Tribuna que impiden la visión de todo el terreno de juego como futuras mejoras a acometer en el estadio Pinilla. Las cuentas rojillas, entre las cinco más reducidas de Segunda “El presupuesto estará rondando los 600.000 euros”, reconoció el presidente del CD Teruel ayer en la rueda de prensa celebrada con motivo de la firma del convenio, y aunque no precisó sobre las cuentas del resto de equipos, Ramón Navarro aventuró que las de su entidad “estarán entre cinco últimos. De hí no pasamos”.

El directivo dijo del resto de competidores del Grupo 3 de la Segunda RFEF que “tienen unos presupuestos mucho mayores, quizá por tener más habitantes”. Y aunque aseguró que desde el club rojillo solamente se preocupan de lo suyo, sí afirmó que los del CD Teruel “son uno de los presupuestos bajos”.



La situación no le resulta nueva al club de Pinilla. El año pasado, con unas cuentas similares, también se encontraba entre los presupuestos modestos de la categoría. Con eso y con todo, el CD Teruel fue capaz de sorprender a todo el fútbol nacional liderando una tercera parte de las jornadas y terminando cuarto en la liga regular para quedarse a un solo paso del ascenso a Primera RFEF, cayendo en la final del playoff contra el poderoso Mérida. En opinión del directivo, tanto los resultados de la pasada temporada como los de este año obedecen a que “se están haciendo las cosas bien y que los jugadores quieren venir al CD Teruel por el nombre que tiene y por cómo hablan del club, porque por dinero nunca podríamos pagarle a un jugador más que otros equipos”.



En este escenario económico, Navarro lamentó que “es increíble que en la misma categoría unos clubes te tripliquen el presupuesto” y aunque renunció al derecho de queja, Navarro aseguró que el CD Teruel “va funcionando con lo que tiene” y valoró que el “año pasado se hizo un temporadón y este año se ha mejorado la plantilla” a lo que se suman unas “ganas tremendas de hacerlo bien”.

Mientras, el club ya ha saltado la barrera de los 1.200 socios, aunque ve complicado alcanzar los 1.500 que quería.