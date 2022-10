La DPT tiende su mano al Pamesa Teruel Voleibol en su nuevo desafío

Por

La DPT se mantiene firme en su apuesta por el deporte turolense. La entidad, de la mano de su presidente, Manuel Rando, renovó el convenio colaborativo con el Pamesa Teruel Voleibol de cara a una temporada que él mismo consideró ilusionante debido a la “buena actitud y gente joven” de la que se compone el bloque turolense. El presidente del Pamesa Teruel Voleibol, Carlos Ranera, recibió al presidente de la DPT para plasmar sus rúbricas en el documento que confirma la colaboración, una temporada más, de la entidad con el club antes de saltar a la pista, donde el cuerpo técnico y los jugadores saludaron a Manuel Rando. La DPT aportará 50.000 euros al renovado equipo dirigido por Maxi Torcello en una campaña en la que los turolenses pretenden volver a pelear con los mejores equipos de la competición.



El presidente del Pamesa Teruel agradeció la presencia de Manuel Rando y se mostró contento no solo por el hecho de renovar la colaboración, sino también por defender el nombre de la provincia a nivel nacional: “Nosotros estamos muy felices y orgullosos de llevar el nombre de la provincia. Tenemos un equipo con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer cosas”. Precisamente, si algo no falta en el nuevo proyecto de la entidad naranja es la ilusión. Esa misma sensación se llevó el presidente de la DPT de su visita a Los Planos. “Yo he visto ilusión. Hay buena actitud y gente joven. Creo que este año se va a llegar alto, pero si se mantiene este equipo creo que daremos el ‘do de pecho’ la próxima temporada”, pronosticó Manuel Rando.



El crecimiento del equipo debe ir llegando a medida que se suceden las jornadas, por lo que Carlos Ranera aprovechó la presencia del presidente de la DPT para pedir paciencia con el nuevo equipo: “Hay que tener paciencia porque hay siete personas que se acaban de incorporar. La actitud es magnífica y el trabajo que están haciendo es inmejorable. Estamos convencidos de que lo que más van a transmitir es ilusión y actitud positiva”.



Con esos dos atributos por bandera, el Pamesa Teruel Voleibol pretende volver a enganchar a su afición, que acompañó al equipo en el primer duelo de la temporada ante el Léleman Conqueridor Valencia. Del mismo modo, la plantilla naranja logró transmitir esa misma sensación a Manuel Rando. “Todos estamos con ellos. Es el equipo insignia de nuestra provincia y aprendemos de ellos. Me voy con mucha energía porque ellos me la han transmitido a mí”, comentó el presidente de la DPT.



Maxi Torcello se encargó de hacer de anfitrión y presentó uno por uno a sus jugadores. Manuel Rando transmitió un mensaje de apoyo distendido y dio la bienvenida a los recién llegados. El presidente de la DPT quiso reforzar la parte psicológica de la plantilla tras la primera derrota del curso, confiante de que los buenos resultados llegarán: “En el deporte no solo es importante la parte física o la técnica, sino también la parte psicológica. Ahí queremos que nos sientan”.



De cara al segundo compromiso de la temporada, que tendrá lugar el sábado en el pabellón de Los Planos ante el Río Duero Soria, Carlos Ranera confesó que espera una mejoría del equipo para lograr “llevarse la primera victoria de la temporada para encaramarse a la parte alta de la tabla”.