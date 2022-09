La EutichesBook recala este fin de semana en la provincia

Por

Las instalaciones del TechnoPark serán punto de salida y de llegada este fin de semana de la EutichesBook Off Road, una ruta motera no competitiva que reunirá este sábado y domingo en Alcañiz a 250 aficionados a las dos ruedas. Estos forofos del mundo de la moto recorrerán parte de la provincia de Teruel por pistas de tierra y caminos forestales en dos jornadas, una de 370 kilómetros y otra de 120.



La edición 2022 de esta experiencia recala íntegramente en la provincia de Teruel de la mano de TechnoPark y Eutiches, con dos modalidades, la Extrem (dos jornadas) y la Rookie (un día de recorrido), aunque la mayor parte de los participantes se han inscrito en la primera, según desveló ayer Artur Aragonés, director de Eutiches, durante la presentación oficial de este evento deportivo. La prueba saldrá de TechnoPark este sábado, 1 de octubre, cuando el sol despunte por el horizonte. Esta primera jornada será de 370 kilómetros de recorrido durante las doce horas de luz previstas para el día. Los pilotos tendrán como primer destino Utrillas y su entorno, donde se establecerá el control 1 (a los 100 kilómetros de la salida). De allí, en la comarca del Maestrazgo, atravesarán Montoro, y llegarán a Alfambra, en la Comunidad de Teruel, en cuyo polideportivo tendrá lugar la comida. Con su llegada a Aliaga, a 1.100 metros de altitud y su siguiente ascenso hasta los 1.500 metros de altura, “los inscritos en esta ruta motera podrán sorprenderse de la belleza de los parajes de Teruel, muy diferentes a los que han estado acostumbrados a atravesar en ateriores ediciones”, enfatizó el director de la propuesta. El control 3 se ubicará en Alcorisa, localidad desde la que se regresará a TechnoPark, donde tendrá lugar la cena, antes de que los moteros se vayan a descansar.



La ruta del domingo, de 120 kilómetros, contará con una salida excepcional desde la plaza de España de Alcañiz. Durante ese día habrá un único control en el kilómetro 55, en Maella (Zaragoza). La jornada terminará en el camping La Estanca, donde se entregarán los diplomas a los participantes y que ya ha colgado el cartel de completo para este fin de semana, según confirmó la organización..

El director de la prueba subrayó que la intención de Eutiches es “crecer como evento, y estamos convencidos de que lo haremos y de que llegaremos a ser uno de los referentes en España”. Aragonés hizo hincapié en que la EutichesBook Off Road ha pasado en anteriores ediciones por la provincia de Teruel (el año pasado, sin ir más lejos), pero sí es la primera vez en que su recorrido discurre íntegramente por pistas forestales y caminos aragoneses. El cambio y la búsqueda de este nuevo trazado obedece, según apuntó, “a las facilidades que hemos encontrado ara poder realizar un recorrido off road con los máximos kilómetros posibles y con el apoyo institucional desde el primer momento”, añadió.



Por otra parte, Ferrán Roca, codirector de la prueba, destacó que los participantes en este evento son aficionados y que ésta no es una prueba competitiva, aunque enfatizó que “participan algunos pilotos profesionales que vienen aquí a prepararse para otras pruebas que sí lo son como es el rally de Marruecos, la Baja España o el Dakar”. No en vano, recordó que todos los inscritos reciben un roadbook y un código QR que “les sirve para entrenarse y para interpretar la información” y seguir la ruta. Roca también quiso destacar el “trabajo en equipo que hay detrás de este evento”, con “más de 40 personas que están colaborando y trabajando para la prueba, muchos de ellos de manera altruista”. En este sentido, insistió en que los recorridos se han revisado in situ y verificado que las indicaciones que se darán a los pilotos son las adecuadas.



Por otro lado, el codirector de la prueba hizo hincapié en que los aficionados que participan en este evento “son amantes de la naturaleza y del patrimonio, que les gusta viajar y que se encontrarán con un recorrido increíble que estamos seguro les hará volver aquí con sus familias para disfrutar de la moto y de la provincia de Teruel”. Durante la presentación de la prueba, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, hizo hincapié en que “la EutichesBook encaja en la filosofía de lo que buscamos; es un público distinto, aficionados al motor que van a venir aquí a conocer el territorio y a disfrutar de su tejido social y económico”. En este sentido, resaltó que “los grandes eventos son muy importantes para la zona, pero estas pruebas de menores dimensiones también, porque nos permiten dinamizar todos los fines de semana”.También el director-gerente de TechnoPark, Daniel Urquizu, destacó que “la Eutiches ha visto en esta tierra un lugar para crecer”, añadió que “los participantes descubrirán paisajes variados que van desde los 300 a los 1.500 metros de altitud sobre el nivel del mar”.



Por su parte, el diputado de Cultura, Turismo y Deporte de la Diputación de Teruel, resaltó que la institución provincial ha apoyado este evento, porque “encaja en el trabajo que estamos desarrollando para potenciar la provincia de Teruel como destino del motor”. Según declaró, “el mundo del motor es un nicho de mercado en la provincia y eventos de este tipo son una ventana para que nos conozca más gente como destino para hacer turismo”. (El 90% de los pilotos participantes proceden de Cataluña).