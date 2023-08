La pretemporada del Pamesa Teruel comienza a definirse

Por

A falta de dos semanas para el regreso a los entrenamientos, el Pamesa Teruel comienza a tener definida su pretemporada. El conjunto turolense ya tiene confirmados cinco encuentros amistosos durante los meses de agosto y septiembre y todavía trabaja para cerrar algún compromiso más antes del inicio de una temporada ilusionante en la que el equipo competirá en la Superliga y en la CEV Challenger Cup.



Los hombres de Maxi Torcello apuran sus últimos días de vacaciones antes de regresar al Pabellón de Los Planos, donde están convocados todos entre los días 15 y 16 de agosto a excepción de Miguel Ángel Martínez, que se encuentra concentrado con su selección en esas fechas. Será entonces cuando la maquinaria naranja dirigida por Maxi Torcello se ponga a funcionar con vistas a una segunda mitad de mes con varios compromisos y a un mes de septiembre clave para llegar en plena forma al inicio de la competición regular.



De tal manera, la entidad turolense espera poder cerrar una temporada con más de siete partidos ante rivales de Superliga o de competiciones extranjeras pero que puedan poner a prueba al equipo de Torcello, en busca de una preparación exigente. En esa tesitura, el Pamesa Teruel ya cuenta con cinco duelos definidos, todos ellos durante el mes de septiembre. Aunque todavía falten rivales por ser confirmados, el equipo presidido por Carlos Ranera ya ha podido cerrar algunos compromisos de manera definitiva.



El Pamesa Teruel arrancará su preparación para la temporada ante un rival ante el que ya se vio las caras el verano pasada en pretemporada y ante el que el equipo vivió uno de los mejores momentos del curso en el duelo que los enfrentó en la Copa del Rey. El Léleman Conqueridor Valencia será el primer rival veraniego del cuadro turolense, en un primer amistoso que se disputará en Los Planos el día 13 de septiembre.



Tres días más tarde, el equipo de Maxi Torcello viajará hasta Alicante para verse las caras con el otro rival valenciano que tendrá esta temporada en la Superliga, el Voleibol Villena Petrer.



Esa será la primera vez que se enfrenten dos equipos que podrían volver a verse las caras el día 30 de septiembre en Los Planos, en el duelo de presentación del Pamesa Teruel, aunque ese compromiso todavía no se ha podido cerrar. Sin embargo, la idea principal de los turolenses es que el bloque alicantino sea su rival para un amistoso siempre especial para la afición turolense, que en los últimos años se había acostumbrado a ver al Río Duero Soria en esa cita previa al inicio de la competición.



También para seguir la tradición de todos los veranos, el Pamesa disputará un encuentro en la localidad oscense de Barbastro. Este año el encuentro será el día 20 de septiembre y pondrá a prueba a los de Maxi Torcello, ya que al otro lado de la red se encontrarán con el Spacer’s Toulouse Volley francés. El equipo de la Ligue A terminó en undécima posición de la tabla la pasada temporada y cayó en los octavos de final de la Coupe de France. No obstante, el nivel de la liga gala siempre debe tenerse en cuenta, por lo que el Pamesa Teruel tendrá un compromiso exigente en el ecuador de su pretemporada.



Tras el duelo de Barbastro, el equipo pasará un par de días en Huesca, donde también jugará otro partido de preparación, para el que todavía no hay rival confirmado.



Desde la directiva se trabaja para cerrar un par de compromisos más antes del inicio de la Superliga, que está previsto para el fin de semana del 7 y 8 de octubre, cuando el Pamesa Teruel tendrá que viajar hasta Palma de Mallorca para enfrentarse al Club Vóley Palma.



Una semana más tarde, ante el Voleibol Villena Petrer, llegará el estreno del equipo naranja ante su público en el primer encuentro oficial de la temporada que se dispute en Los Planos.