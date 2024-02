La visita al Guaguas, la primera de las cuatro finales por el cuarto puesto (19:30 horas)

Por

El Pamesa Teruel afronta este sábado (19:30 horas) el primero de los cuatro cruciales partidos restantes de temporada regular en los que el equipo deberá volver a mostrar su mejor versión para asegurar el cuarto puesto de la clasificación. La visita al Guaguas siempre es complicada pero más si cabe en esta ocasión, ya que el conjunto canario llega con la moral reforzada después de hacerse con el título de la Copa del Rey y de estar todavía vivo en competición europea a pesar de caer en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions. Así pues, Maxi Torcello deberá buscar la fórmula para superar a un equipo muy difícil de derrocar, aunque el técnico argentino confía mucho en el buen momento de forma que también atraviesa su equipo: “Va a ser muy complicado, pero nosotros también venimos con un buen nivel de juego, con confianza en nosotros mismos y yendo a cada partido con la confianza de que podemos competir contra cualquier equipo”.



El Pamesa Teruel realiza su última visita de la temporada a territorio canario, con un objetivo claro: sacar algo de provecho del encuentro de esta jornada en la que el Melilla y el Unicaja también se enfrenta entre ellos. De tal manera, los turolenses podrían dejar en encarrilada encarrilados objetivo de ser cuartos si consiguen hacer la machada en el Centro Insular de Deportes y el Unicaja supera a Melilla.



Teniendo en cuenta que eso es bastante complicado debido al nivel mostrado en los últimos compromisos por el equipo insular, los de Torcello intentarán rascar al menos un punto para seguir con las opciones muy vivas en busca de ese objetivo que es la cuarta posición en este momento de la temporada en el que ya no hay partido más complicado que el anterior, debido a que todos son de elevada dificultad, por lo mucho que hay en juego: “Sería muy bueno sumar puntos, porque quedan cuatro partido muy complicados”.



Torcello cree que la acumulación de partidos exigentes que lleva en el cuerpo el conjunto canario puede resultar favorable para sus intereses. “Los pillamos a ellos en un momento con mucha exigencia física encima. Vienen de jugar tres partidos de Copa del Rey y también jugaron ayer. Van a llegar con un desgaste físico importante. Nosotros estamos más frescos y debemos aprovecharlo”, analizó el preparador del cuadro naranja antes de partir hacia Valencia para tomar el vuelo hasta Canarias. Pelear contra todos A pesar de que para Torcello el Guaguas es “sin duda, el mejor equipo de la Superliga”, la fe en el triunfo se mantiene intacta: “Es un rival difícil que siempre está un escalón por encima de los demás. Nosotros tenemos la confianza de que podemos jugar contra cualquiera. Para mí, tenemos oportunidad de ganar”.



El equipo turolense con el argentino al mando ya sabe lo que es superar al equipo conjunto por Sergio Camarero. La temporada pasada en la Copa del Rey de Soria, el Pamesa Teruel superó al Guaguas en el encuentro de la semifinal, después de ejecutar una actuación magistral.



Además, los naranjas saben que el líder de la Superliga tiene muchas fortalezas, pero también algunas debilidades, como ya demostró en la última jornada de competición liguera en la que el Melilla terminó superándole. Sin embargo, tras el inesperado tropiezo en el Javier Imbroda, los insulares demostraron estar recuperados en una Copa del Rey en la que no tuvieron rival.



Para el Pamesa, el torneo del KO también terminó suponiendo un refuerzo sobre todo en el aspecto moral a pesar de caer en la primera ronda. “Fue muy duro en el momento de haber perdido. Quedamos todos destrozados después de tanta lucha no haber tenido esa recompensa. Después cuando se ven las cosas con más tranquilidad, creo que salimos reforzados porque fue un partidazo, el mejor de la Copa del Rey”, comentó Torcello tras la última sesión de entrenamiento previa al choque de este sábado.



El último gran viaje



Este viernes, el cuadro turolense inició la que será su última gran expedición de la temporada regular. Después del encuentro ante el Guaguas, el equipo de Maxi Torcello disputará dos jornadas seguidas en casa ante rivales directos como Melilla y Unicaja antes de afrontar la última jornada de competición, en la que el equipo completará el desplazamiento más corto del curso, a Valencia.

De todos modos, la situación clasificatoria hace pensar que el rival de los play-offs por el título vaya a ser con casi total seguridad el Melilla, por lo que Maxi Torcello y sus pupilos todavía tendrán que subirse al avión al menos en una ocasión más antes de dar por finiquitada la temporada.



En buena forma física



El Pamesa llega al compromiso en un buen momento físico, con todos los hombres a disposición de Maxi Torcello. La recuperación de Víctor Méndez va por buen camino y todo apunta a que el de Motril podría volver a estar al cien por cien de cara al encuentro de este fin de semana: “Estamos viendo a Víctor muy bien del tobillo, cada vez con mejores sensaciones y estamos con los doce jugadores disponibles, que es muy bueno”.