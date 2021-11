La turolense Elena Silvestre, segunda en la Behobia -San Sebastián

Por

La atleta turolense Elena Silvestre se colgó este domingo la plata en la clásica del atletismo en ruta Behobia - San Sebastián en una edición marcada por la lluvia y en la que la turolense llegó a pasar en primera posición en el primer punto de control.



Silvestre terminó en segunda posición, solo superada por la vallisoletana Nuria Lugueros, dejando por detrás a muchas de las favoritas.



La carrera comenzó con un grupo de corredoras que se destacó sobre el resto. Elena Silvestre cruzó en primera posición por el primer 5K en un tiempo de 18:14, seguida de cerca por Lugueros y por Marta Castroviejo, formando una terna más rápida que el resto de competidoras.



El alto ritmo de carrera no tardó en seleccionar incluso dentro del grupo de las mejores, dejando a Castroviejo atrás. En el ecuador de la carrera la cabeza ya era solo cosa de dos, con la pucelana ahora al frente pero con la turolenses respirándole en la nuca.



Sin embargo, la segunda mitad de la carrera sirvió para que Elena Silvestre se descolgase unos segundos de su compañera de viaje cruzando el tercer punto de control en 54:43, 18 segundos por detrás de la castellana pero sin que nadie le inquietase por la espalda, con un competido grupo de perseguidoras a un minuto y medio entre las que se habían asociado, además de Marta Castroviejo, otras estrellas del atletismo como la trail runner Maite Maiora, Pilar Fernández o Maite Arraiza, que, no obstante, no lograban acortar la ventaja de la cabeza.



Lugueros se escapó definitivamente en el último cuarto de carrera dejando atrás a la que había sido su compañera de viaje para cruzar la meta en solitario en un tiempo de 1:12:42, con una renta de menos de un minuto sobre la turolense, que, también en solitario, celebraba su plata en la clásica donostiarra en la que cruzaron la meta cerca de 6.500 corredores.



En la categoría masculina, el atleta guipuzcoano Eneko Agirrezabal dio la gran sorpresa en la Behobia-San Sebastián al sorprender en los últimos metros al grupo de tres corredores que le acompañó durante casi todo el recorrido. La estrella de la prueba masculina no fue la que se intuía ya que se esperaba una lucha por el primer puesto entre Jaume Leiva, Carles Castillejo y Jaume Olmos. Representación turolense

Entre los cerca de 7.000 atletas que se citaron en la Behobia - San Sebastián hubo cerca de medio centenar de turolenses. La provincia estuvo representada, además de por Silvestre, con otros 48 deportistas. La participación femenina fue de 18 corredoras, inferior a la de los chicos, con 31 participantes.