La vida más allá del CD Teruel

Por

El primero, el propio entrenador que terminó la temporada. Raúl Jardiel se quedó a las puertas de obrar la machada de mantener al CD Teruel en la Primera RFEF del fútbol español, y su desempeño no pasó por alto en los despachos de los clubes de la categoría, de tal manera que el curso que viene escribirá una nueva página de su libreto a casi mil kilómetros de distancia, en Galicia, en las filas del Arenteiro ourensano. Lideró al frente del grupo de Pinilla una segunda vuelta casi de ascenso, y de su mano el valor de esa plantilla y de ese cuerpo técnico escaló hasta permitir a buena parte de los jugadores encontrar acomodo sencillo para esta próxima temporada. Muchos de ellos, además, en Primera Federación.



Empezando por el máximo goleador, el extremo Borja Martínez. Se acerca a su casa, a Alicante, a las filas del Intercity que busca sitio entre la élite del fútbol español y que, además, tendrá que vérselas con el Hércules en lo que se presume como un curioso enfrentamiento local entre tradición y fútbol contemporáneo. Es de los pocos casos de trasvase hacia el grupo sureño de Primera RFEF. El otro es el polivalente defensa Arnau Gaixas, que militará en este grupo en las filas del Algeciras, en la provincia de Cádiz. Para buena parte del resto de los ex rojillos, son los antiguos rivales del grupo del Teruel los que se han fijado en su rendimiento y sus servicios. Al noroeste y a Tarazona Por ejemplo, la Ponferradina, que tardó pocas semanas en anunciar la incorporación del mediocentro Nacho Castillo, titular indiscutible en la medular de Jardiel, también con Víctor Bravo, y que se probará a pie de Bierzo en uno de los proyectos con más aspiraciones de ascenso. Tenía contrato con el conjunto turolense, pero su proyección dicta objetivos superiores; a cambio, el bloque de Unai podrá hacer valer posición destacada de mercado en algunas futuras operaciones de fichaje.



No lejos de León tendrá su oportunidad otro de los baluartes del equipo del año pasado, el lateral Aitor Pascual, que acaba de ser presentado como nuevo futbolista de Unionistas de Salamanca, otro proyecto dirigido hacia el fútbol profesional. “Todo el mundo sabe que este equipo es favorito, un coco”, resumía la presentación del futbolista, que encontró en Teruel la continuidad y el desarrollo que le va a permitir optar ahora a objetivos mayores.



Y hacia Galicia, como Jardiel, viaja otro de los titulares indiscutibles, el central Carmona, que deberá hacer valer su veteranía y su contundencia para ayudar a un recién ascendido, el Ourense CF, a mantener la categoría. Por fin, otro de los baluartes del centro del campo del Teruel más reciente se queda bastante más cerca, en concreto en las faldas del Moncayo. Borja Romero tendrá la misión de repetir con el Tarazona la más que meritoria campaña que permitirá al conjunto zaragozano repetir en Primera RFEF. Uno más de ese plantel marcha al extranjero, a Chipre: Facu jugará en el Omonia el año que viene. Con un pie en Primera Hay otro de los ex del CD Teruel que tiene, en principio, su hueco en Primera RFEF, pero el fútbol le ha colocado en el camino de dar incluso otro paso más, apuntar hacia la cumbre. Es el central Ismael Sierra, que lo resume con claridad: “Vuelvo al Betis con la ilusión de romperla aquí”. Indiscutible en Pinilla, tiene la oportunidad de seducir al entrenador Manuel Pellegrini para convertirse en jugador de Primera División o encontrar alguna cesión que le acerque a las mieles del fútbol profesional. Si no, será fijo con el filial verdiblanco.



Algunos otros compañeros de viaje estarán, por su parte, en Segunda RFEF, no con el Teruel, pero sí en otros clubes con aspiraciones similares. El último es el delantero Guillem Naranjo, rescindido en el Real Zaragoza y que jugará el próximo curso en el Lleida. El lateral Sanchis jugará en el Terrassa, en el mismo grupo catalán de esta categoría. Neskes jugará en el Guadalajara. Y otros dos ex turolenses compartirán de nuevo vestuario, esta vez en La Rioja. El lateral Julen Hualde y el mediapunta David Aparicio formarán parte de la plantilla del Calahorra que competirá en el mismo grupo del CD Teruel en esta próxima campaña.



Así las cosas, ciertamente al Teruel le era muy complicado aguantar la parte de la plantilla pasada con más vitola de titularidad. Sólo el portero Taliby, el pivote Fran Tena y los atacantes Alastuey, Dani Villa y Gabarre están todavía pendientes de definir su destino. Como todos los demás, puertas abiertas; el mercado va colocando a cada uno de ellos en el lugar que le va a tocar ocupar en esta temporada. Y queda un largo mes y medio antes de que cierre esta ventana de fichajes antes del inicio de la liga.