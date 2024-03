Las Viñas, campeón provincial de voley en categoría cadete

Por

El pasado sábado se disputó en el pabellón de Los Planos la Final Four provincial de la categoría cadete en la que se proclamó campeón el CD Las Viñas que representará a Teruel en la Final Four autonómica, que tendrá lugar también en Los Planos el próximo sábado 6 de abril. La primera semifinal enfrentó a los dos equipos de la capital. El CV Chomón no pudo con el CD La Viñas, que resolvió el partido con claridad por 0-3 (15/25, 9/25 y 22/25). La jugadoras de Las Viñas salieron muy serias y, con un saque muy fuerte que quebró la recepción de sus oponentes, pusieron el 0-2 en el marcador. En el tercer set las del Chomón mejoraron mucho en su juego, tuvieron posibilidades de llevarse el mismo y sólo cedieron en los puntos finales.



Más igualada fue la segunda semifinal entre los dos equipos del Bajo Aragón. El CV Alcañiz, como visitante en el marcador, se impuso por 1-3 (25/23, 26/28, 12/25 y 16/25) al CV Kasalkas, que comenzó titubeante el encuentro, pero fue entrando en juego, igualando el primer set a 23 y, aprovechado la inercia, consiguió los dos puntos finales. El final del segundo set marcó el desarrollo del partido; las jugadoras de Kasalkas llevaron la iniciativa, pero sin conseguir despegarse en el marcador, llegando el set empatado a los puntos finales. En el que pudo ser el punto definitivo para el Kasalkas las del Alcañiz reclamaron cuatro toques; la entrenadora del CV Kasalkas reconoció deportivamente que fue así y la arbitro dio el tanto al CV Alcañiz que, finalmente, se llevó el set. Este desenlace afectó negativamente a las kasalkianas que, aunque lucharon hasta el final, no pudieron evitar la victoria del CV Alcañiz.



El partido por el tercer y cuarto puesto apenas tuvo historia. El CV Kasalkas venció al CV Chomón por 3-0 (25/7, 25/8, 25/12). Desde el primer punto las de Kasalkas se mostraron muy sólidas y no dejaron opción a sus rivales.



La final comenzó con muchos nervios en ambos equipos, tal vez más en las del CD Las Viñas que sintieron mucha presión por jugarse el campeonato en casa, aunque finalmente vencieron al CV Alcañiz por 3-0 (25/23, 25/10 y 25/20) y consiguieron la clasificación para la final a cuatro autonómica. Mucha igualdad en el primer set en el que las locales se marcharon de inicio en el marcador y reaccionaron las de Alcañiz sacando con mucha efectividad; por el contrario a las jugadoras de Las Viñas les aparecieron las dudas, cometiendo cuatro errores seguidos en el saque. Así se llegó al final del set con igualdad en el marcador (20-21) igualdad que rompieron las de Las Viñas con cuatro puntos seguidos, llevándose el set por 25-23.



Las locales se quitaron un peso de encima y, ya sin nervios, dominaron desde el saque resolviendo el segudo set con claridad. Lejos de entregar el partido, las de Alcañiz reaccionaron en un tercer set en el que cada punto de un equipo era contestado por el otro en el punto siguiente hasta que el CV Alcañiz se puso por delante 20-21; entonces la jugadora local Hernández, con seis puntos de saque seguidos dio el set y el partido al CD Las Viñas. Así, las del CD Las Viñas lograron su pase a la final a cuatro autonómica, que se disputará en Los Planos el próximo 6 de abril, donde se enfrentarán al CV Valdefierro por un hueco en la final. El partido del tercer y cuarto puesto será por la tarde.